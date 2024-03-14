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Війна з Росією: хроніка
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Очільник МАГАТЕ Гроссі не бачить передумов для застосування Росією ядерної зброї

14 березня, 2024 четвер
16:24
Світ Рафаель Гроссі МАГАТЕ

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що не бачить передумов для застосування Росією ядерної зброї попри нещодавні погрози президента Володимира Путіна

Про це він заявив на пресконференції в Токіо, передає BR24.

"Я не думаю, що зараз ми бачимо умови для використання ядерної зброї, коли ми говоримо про війну в Україні", - сказав Гроссі.

Нагадаємо, 13 березня Путін заявив, нібито Росія технічно готова до ядерної війни. У Білому домі прокоментували цю заяву, зазначивши, що президент Джо Байден "у курсі", але США все одно не припинять підтримувати Україну.

Що відомо про ядерну зброю РФ

25 березня минулого року президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Пізніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко оголосив про готовність прийняти від Росії й стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.

У червні Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

Своєю чергою міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав, що розташування на території країни тактичної ядерної зброї допоможе "охолодити войовничу риторику" Заходу та України.

27 грудня Лукашенко повідомив, що в Білорусь доставили всю заплановану російську ядерну зброю.

16 січня 2024 року Білорусь оновила свою військову доктрину: тепер вона визначає зобов’язання країни перед союзниками. Також у ній прописано застосування ядерної зброї, розміщеної на території РБ.

Теги:
Україна
Росія
ядерна зброя
МАГАТЕ
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