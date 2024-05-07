У Білорусі вирішили перевірити носії тактичної ядерної зброї
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав розпорядження здійснити перевірку носіїв тактичної ядерної зброї
Про це пише БелТА.
Раптовій перевірці підлягатимуть дивізіон оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" та ескадрилья літаків Су-25. Перевірку буде проведено відповідно до регламенту часу, встановленого Лукашенком, зазначають пропагандисти, але не уточнюють, про який часовий проміжок ідеться.
Міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін заявив, що так звана влада планує перевірити весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами.
Нагадаємо, що 6 травня Росія заявила, що сприйматиме багатоцільові винищувачі F-16, які Україна невдовзі має отримати від західних партнерів, як носії ядерної зброї незалежно від їхньої модифікації.
Що відомо про ядерну зброю у Білорусі
25 березня 2023 року президент РФ Володимир Путін заявив, що до липня в Білорусі побудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі необхідності Білорусь може прийняти й стратегічну ядерну зброю.
У квітні міноборони РФ повідомило про передачу Білорусі "іскандерів", які можуть нести заряди в ядерному виконанні. А наприкінці травня білоруська армія провела навчання, в ході яких тренувалася завдавати ударів "іскандерами".
Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.
16 червня Путін повідомив, що РФ передала частину ядерних зарядів до Білорусі, а 27 грудня 2023 року Лукашенко заявив, що в Білорусь доставили всю заплановану російську ядерну зброю.
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