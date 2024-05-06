РФ заявила, що сприйматиме F-16 в Україні як носії ядерної зброї незалежно від модифікації

Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ.

Там стверджують, що найближчим часом в Україні з'являться багатофункціональні літаки F-16 американського виробництва, а РФ не може ігнорувати факт того, що ці винищувачі належать до платформ подвійного оснащення – неядерного та ядерного.

У зовнішньополітичному відомстві РФ додали, що F-16 довгі роки становили основу авіапарку, який брав участь у спільних ядерних місіях Північноатлантичного альянсу.

"Незалежно від того, в якій саме модифікації поставлятимуть ці літаки, сприйматимемо їх як носії ядерної зброї", — заявили росіяни, додавши, що постачання F-16 Москва розглядатиме як цілеспрямовану провокацію з боку США та НАТО.