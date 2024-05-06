РФ заявила, що сприйматиме F-16 в Україні як носії ядерної зброї незалежно від модифікації
Росія заявила, що сприйматиме багатоцільові винищувачі F-16, які Україна невдовзі має отримати від західних партнерів, як носії ядерної зброї
Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ.
Там стверджують, що найближчим часом в Україні з'являться багатофункціональні літаки F-16 американського виробництва, а РФ не може ігнорувати факт того, що ці винищувачі належать до платформ подвійного оснащення – неядерного та ядерного.
У зовнішньополітичному відомстві РФ додали, що F-16 довгі роки становили основу авіапарку, який брав участь у спільних ядерних місіях Північноатлантичного альянсу.
"Незалежно від того, в якій саме модифікації поставлятимуть ці літаки, сприйматимемо їх як носії ядерної зброї", — заявили росіяни, додавши, що постачання F-16 Москва розглядатиме як цілеспрямовану провокацію з боку США та НАТО.
- Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Данія відправить Україні обіцяні винищувачі F-16 уже влітку 2024 року.
- 29 квітня речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах. Зокрема йдеться про підземні сховища, бункери.
- 1 травня Євлаш заявив, що перші багатоцільові винищувачі F-16 прибудуть в Україну після Великодня, однак точних термінів немає.
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