"Місце смерті": Jerry Heil і alyona alyona прокоментували порядковий номер виступу на Євробаченні-2024

Артистки прокоментували в instagram ситуацію.

Jerry Heil і alyona alyona в гранд-фіналі Євробачення-2024, який відбудеться 11 травня, виступатимуть під №2. Цей порядковий номер на пісенному конкурсі називають death spot ("місце смерті", - ред.), оскільки відомо, що за останні 15 років артисти, які виходили на сцену Євробачення другими, лише один раз потрапляли в десятку найкращих.

Утім представниці України запевнили, що №2 - це не те, чого вони бояться.

"Ми під номером 2 у фіналі вже завтра. Всі кажуть, що це death spot - смертельна позиція в контексті виступу, адже за закономірністю телевізійних шоу учасники, які виступають пізніше, мають кращу конвертацію голосування. Такий номер нам обрали продюсери шоу. Ну що ж! Кому як не українцям знати, як це йти до своєї мети попри все", - прокоментували дівчата у спільному дописі в соцмережі.

Однак цього року лінії для голосування відкриваються з початком виступів, а не після виходу на сцену останнього артиста, як це було раніше. Тому шанси на перемогу тих, хто виходить другими, збільшуються.

Постановниця номера Таню Муіньо вважає, що це свідоме рішення продюсерів Євробачення.

"Місце смерті" від команди Євробачення. Приємно", - залишила саркастичний коментар режисерка.

Фото: скриншот з instagram Таню Муіньо

Оглядач видання ESCInsight Бен Робертсон підкреслив, що рішення поставити фаворитів Євробачення під №2 безпрецедентне.

"Це сміливий вибір, гідний заголовка. Стигматизація, яку має друге місце в списку на пісенному конкурсі, величезна. Ця стигма виправдана, оскільки цей слот ніколи не давав переможців і, за статистикою, негативно впливає на вашу ефективність. З 2013 року - року, коли порядок виступу на пісенному конкурсі вперше вирішував продюсер, жоден продюсер не наважувався поставити нікого близького до статусу фаворита, яким є Україна цього року, в цьому жахливому слоті", - написав він.

Оглядач пояснив, що для такого рішення є раціональні причини, адже першою на сцену вийде Швеція з треком Unforgettable, а пісня Teresa & Maria — "це зовсім інший світ звуку з музичним стилем, який за лічені секунди перенесе конкурс через пів континенту.

"Якщо ви відповідаєте за порядок виступів, щоб змішати темп і жанри, це яскравий приклад того, як це реалізувати", - зазначив Робертсон.

Він називає це рішення сміливим, а також уточнює - це сигнал від організаторів, що вони не хочуть, щоб Україна перемогла, адже тоді знову потрібно буде вирішувати, де провести Євробачення-2025.

"Призначення 2-го місця в списку — це найчіткіше повідомлення, яке продюсер може дати, що для цієї пісні перемога не є головною метою, - наголосив оглядач і додав: - Перемога на Євробаченні знову започаткує важкі розмови про те, де і як Україна прийматиме конкурс - головні болі, яких можна було б уникнути за допомогою інших варіантів".

Робертсон нагадав, що продюсер Євробачення Крістер Беркман у своїй автобіографії написав про те, що робота продюсером конкурсу в Києві в 2017 році була "можливо, найбільш неприємним" періодом у його кар’єрі.

Статистика того, яке місце посідали артисти, які виступали під №2, виглядає наступним чином:

2023 - 23 місце

2022 - 18 місце

2021 - 21 місце

2019 - 17 місце

2018 - 23 місце

2017 - 22 місце

2016 - 25 місце

2015 - 25 місце

2014 - 16 місце

2013 - 22 місце

2012 - 24 місце

2011 - 6 місце

2010 - 15 місце

2009 - 16 місце.

Українки alyona alyona та Jerry Heil виступили у першому півфіналі Євробачення-2024 7 травня з піснею Teresa & Maria та вийшли до фіналу. Пісня потрапила в чарти 27 країн світу. Номер для виступу alyona alyona та Jerry Heil поставила дворазова номінантка на премію Grammy Таню Муіньо, яка режисувала кліпи для Гаррі Стайлса, The Weeknd, Біллі Айліш та інших зірок.

За день до фіналу представниця Ізраїлю Еден Голан, попри пропалестинські протести в Мальме, піднялась на 2-гу сходинку, а Jerry Heil і alyona alyona опустилися на 6-ту.