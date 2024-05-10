Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура "Місце смерті": Jerry Heil і alyona alyona прокоментували порядковий номер виступу на Євробаченні-2024

"Місце смерті": Jerry Heil і alyona alyona прокоментували порядковий номер виступу на Євробаченні-2024

10 травня, 2024 п'ятниця
15:18
Культура Jerry Heil та alyona alyona у півфіналі Євробачення-2024
Зміст

Представниці України під час жеребкування витягнули "вибір продюсера", тож організатори визначили самі, що співачки виступатимуть під №2, який вважають "місцем смерті" - номером з поганими шансами на перемогу

Артистки прокоментували в instagram ситуацію.

Jerry Heil і alyona alyona в гранд-фіналі Євробачення-2024, який відбудеться 11 травня, виступатимуть під №2. Цей порядковий номер на пісенному конкурсі називають death spot ("місце смерті", - ред.), оскільки відомо, що за останні 15 років артисти, які виходили на сцену Євробачення другими, лише один раз потрапляли в десятку найкращих.

Утім представниці України запевнили, що №2 - це не те, чого вони бояться.

"Ми під номером 2 у фіналі вже завтра. Всі кажуть, що це death spot - смертельна позиція в контексті виступу, адже за закономірністю телевізійних шоу учасники, які виступають пізніше, мають кращу конвертацію голосування. Такий номер нам обрали продюсери шоу. Ну що ж! Кому як не українцям знати, як це йти до своєї мети попри все", - прокоментували дівчата у спільному дописі в соцмережі.

Однак цього року лінії для голосування відкриваються з початком виступів, а не після виходу на сцену останнього артиста, як це було раніше. Тому шанси на перемогу тих, хто виходить другими, збільшуються.

Постановниця номера Таню Муіньо вважає, що це свідоме рішення продюсерів Євробачення.

"Місце смерті" від команди Євробачення. Приємно", - залишила саркастичний коментар режисерка.

Фото: скриншот з instagram Таню Муіньо

Оглядач видання ESCInsight Бен Робертсон підкреслив, що рішення поставити фаворитів Євробачення під №2 безпрецедентне. 

"Це сміливий вибір, гідний заголовка. Стигматизація, яку має друге місце в списку на пісенному конкурсі, величезна. Ця стигма виправдана, оскільки цей слот ніколи не давав переможців і, за статистикою, негативно впливає на вашу ефективність. З 2013 року - року, коли порядок виступу на пісенному конкурсі вперше вирішував продюсер, жоден продюсер не наважувався поставити нікого близького до статусу фаворита, яким є Україна цього року, в цьому жахливому слоті", - написав він.

Оглядач пояснив, що для такого рішення є раціональні причини, адже першою на сцену вийде Швеція з треком Unforgettable, а пісня Teresa & Maria — "це зовсім інший світ звуку з музичним стилем, який за лічені секунди перенесе конкурс через пів континенту. 

"Якщо ви відповідаєте за порядок виступів, щоб змішати темп і жанри, це яскравий приклад того, як це реалізувати", - зазначив Робертсон.

Він називає це рішення сміливим, а також уточнює - це сигнал від організаторів, що вони не хочуть, щоб Україна перемогла, адже тоді знову потрібно буде вирішувати, де провести Євробачення-2025.

"Призначення 2-го місця в списку — це найчіткіше повідомлення, яке продюсер може дати, що для цієї пісні перемога не є головною метою, - наголосив оглядач і додав: - Перемога на Євробаченні знову започаткує важкі розмови про те, де і як Україна прийматиме конкурс - головні болі, яких можна було б уникнути за допомогою інших варіантів".

Робертсон нагадав, що продюсер Євробачення Крістер Беркман у своїй автобіографії написав про те, що робота продюсером конкурсу в Києві в 2017 році була "можливо, найбільш неприємним" періодом у його кар’єрі.

Статистика того, яке місце посідали артисти, які виступали під №2, виглядає наступним чином:

2023 - 23 місце
2022 - 18 місце
2021 - 21 місце
2019 - 17 місце
2018 - 23 місце
2017 - 22 місце
2016 - 25 місце
2015 - 25 місце
2014 - 16 місце
2013 - 22 місце
2012 - 24 місце
2011 - 6 місце
2010 - 15 місце
2009 - 16 місце.

Українки alyona alyona та Jerry Heil виступили у першому півфіналі Євробачення-2024 7 травня з піснею Teresa & Maria та вийшли до фіналу. Пісня потрапила в чарти 27 країн світу. Номер для виступу alyona alyona та Jerry Heil поставила дворазова номінантка на премію Grammy Таню Муіньо, яка режисувала кліпи для Гаррі Стайлса, The Weeknd, Біллі Айліш та інших зірок. 

За день до фіналу представниця Ізраїлю Еден Голан, попри пропалестинські протести в Мальме, піднялась на 2-гу сходинку, а Jerry Heil і alyona alyona опустилися на 6-ту.

Теги:
Євробачення
музика
Шоу-бізнес
Читайте також:
фейк
7 травня, 2024 вiвторок
"Якщо Київ не проситиме про припинення вогню, може розпочатися війна між Європою та РФ": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 7 травня
Кая Каллас
8 травня, 2024 середа
Прем'єрка Естонії Каллас закликала не переходити на російську мову в розмовах з "неестонцями"
Еден Голан
9 травня, 2024 четвер
Представницю Ізраїлю на Євробаченні-2024 освистали під час генеральної репетиції, мовник Kan подав скаргу
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.49
    Купівля 39.49
    Продаж 40
  • EUR
    Купівля 42.35
    Продаж 43.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
10 травня
15:58
Польский кордон, фермери
Посол Польщі про фермерів: "Їдьте зі своїми тракторами до Брюсселя"
15:53
Ольга Стефанішина
Від Севастополя до Києва: Стефанішина заявила, що в угоді про членство в ЄС не може бути питань щодо території України
15:49
Ексклюзив
На фото: "Будинок "Слово". Нескінчений роман"
Буду щасливий, якщо емоції знайдуть відгук у душах молоді: режисер Томенко про прем'єру фільму "Будинок "Слово"
15:48
долар євро валюта обмін
Бізнес отримає до €30 млн від Європейського інвестиційного банку: Шмигаль повідомив деталі
15:48
Понад половина українців вважає, що демократична система важливіша, ніж сильний лідер, - опитування КМІС
15:35
Олександр Павлюк
В Україні готують нові військові бригади, частину з них розгорнуть для захисту Києва, - генерал Павлюк
15:27
Ексклюзив
Карта. Куп'янськ_0805
Найбільш загрозливі й активні точки району - Кислівка і Котлярівка: голова РВА про ситуацію на Куп'янщині Харківської області
15:26
Зеленський зустрівся з представниками ПЦУ й УГКЦ: обговорили духовну підтримку фронту
15:14
Наступ РФ на Харківщину: в ОВА заявили про загиблого від обстрілів
15:14
Оновлено
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
Безпілотники ГУР атакували НПЗ у Калузькій області РФ, - ЗМІ
15:00
санкції США
США запровадили торговельні санкції проти 37 китайських компаній
14:54
Міністерство оборони України
Міноборони співпрацюватиме з акселератором Defence Builder задля допомоги оборонним стартапам
14:50
Оновлено
знищена ворожа техніка
Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на Харківщині, ми зустріли їх вогнем, - Зеленський
14:25
Польща
Польща створить комісію, яка розслідуватиме вплив Росії та Білорусі на політику країни
14:20
"Я, "Побєда" і Берлін"
Фільм "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Кузьми Скрябіна вийшов у прокат в Ізраїлі
14:12
обстріл Сумщини, 10.05.24
Росіяни вдарили по прикордонню Сумщини: загинула жінка, поранено 17-річну дівчину
14:05
OPINION
Юрій Богданов
Китай і Росія спільно працюють над вторгнення на Тайвань
14:02
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:59
Новини компаній
У Музеї просто неба за підтримки БФ "МХП-Громаді" реставрують вітряк: записали ASMR-звуки реставрації
13:41
президентка Словаччини Зузана Чапутова
"Везу хороші новини про допомогу": до Києва приїхала президентка Словаччини Чапутова
13:39
парад в москві 9 травня
Зменшився масштаб: британська розвідка оцінила парад у Росії 9 травня
13:31
виробництво FPV-дронів у Калуші
Сухопутні війська створили рекрутинговий центр для укомплектування підрозділів безпілотних систем
13:14
Вовчанськ обстріл
"Такого обстрілу ще не бачили": з Вовчанської громади на Харківщині евакуюють населення
13:04
Вищий антикорупційний суд
Обрано запобіжний захід нардепу від "Слуги Народу", підозрюваному в незаконному збагаченні
12:59
Ексклюзив
нова книжка Сергія Руденка "Анатомія війни. Путін і Україна"
До війни готувався не лише Путін, а і Єльцин: Сергій Руденко про вихід своєї нової книжки "Анатомія війни. Путін і Україна"
12:57
Пентагон та SpaceX змогли заблокувати незаконне використання Росією терміналів Starlink
12:56
Київ, Майдан Незалежності
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
12:41
Еден Голан
Євробачення-2024: Ізраїль різко піднявся в рейтингах букмекерів, а Україна вибула з п'ятірки
12:29
"Майдан спричинив громадянську війну в Україні": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 10 травня
12:26
Микола Сольский
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Сольському
12:18
Енді Серкіс у ролі Ґолума
Warner Bros. випустить новий фільм серії "Володар перснів", що розповість про Ґолума
12:15
Поширювали фейки та знімали провокативні стріми: СБУ затримала 5 "блогерів"
12:07
OPINION
Олександр Чижевський
Вітюк з СБУ vs архітектори: скандал з містобудівним законопроєктом завершиться в суді
11:47
Окупанти обладнали повноцінні вогневі позиції у приміщеннях і на даху ЗАЕС, - мер Енергодара Орлов
11:44
принц Гаррі
Принц Гаррі та Елтон Джон подали до суду на ЗМІ за прослуховування, у позові фігурують редактори чотирьох видань
11:34
Оновлено
снаряд
На Херсонщині поранено двох чоловіків, один з яких скинув нерозірваний російський снаряд із горища
11:29
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін звинувачує Україну та Захід у спотворюванні історії, а Зеленський звільняє головного охоронця після невдалого замаху. Акценти світових ЗМІ 10 травня
11:27
Ексклюзив
Верховна Рада
Є низка "але": рух ЧЕСНО про повернення журналістів у Верховну Раду
11:26
F-16
Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16
11:11
Spotify
Spotify очолив список компаній, які приносять найбільше прибутків у музичній індустрії, заплативши $9 млрд роялті
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV