Пісня представниць України на Євробаченні-2024 Teresa & Maria перебуває в чартах 27 країн світу

Відповідні дані оприлюднені на платформі Kworb.

Українські співачки Jerry Heil та alyona alyona, які цьогоріч представляють Україну на Євробаченні в Мальме, потрапили в музичні чарти 27 країн світу з конкурсною піснею Teresa & Maria.

Так, станом на 9 травня їхній сингл опинився в чартах на Spotify у пʼяти країнах: в Україні - на 4-й сходинці, Литві - 10-та сходинка, Естонії - 77-ме місце, Латвії - 124-та позиція та Фінляндії - 170-те місце.

На Apple Music композиція Teresa & Maria потрапила в топи 18 країн світу. Якщо на Spotify пісня в Литві замикає першу десятку, то на Apple Music трек посів 2-ге місце. В Естонії, Латвії та Фінляндії користувачі Apple Music також підняли трек вище. Загалом на Apple Music композиція посідає такі місця в чартах країн:



#2 - Литва

#3 - Україна

#18 - Польща

#21 - Естонія

#23 - Кіпр

#23- Сербія

#35 - Словенія

#37 - Латвія

#46 - Фінляндія

#53 - Азербайджан

#54 - Вірменія

#56 - Швеція

#71 - Мальта

#74 - Хорватія

#76 - Нідерланди

#78 - Молдова

#122 - Норвегія

#172 - Австрія

Teresa & Maria закріпилася в чартах і на iTunes. Користувачі цієї програми прослуховували пісню українок у Мальті, Швейцарії, Португалії, Бельгії та інших країнах.

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Загальний перелік на iTunes виглядає наступним чином:

#2 - Україна

#3 - Мальта

#18 - Швейцарія

#28 - Португалія

#45 - Польща

#50 - Швеція

#52 - Австрія

#53 - Бельгія

#57 - Норвегія

#65 - Німеччина

#88 - Італія

#96 - Нідерланди

#98 - Іспанія

#106 - Велика Британія

#195 - Канада

7 травня відбувся перший півфінал Євробачення-2024. Jerry Heil та alyona alyona вийшли до гранд-фіналу, який відбудеться 11 травня. Раніше Еспресо розповідало, де дивитися другий півфінал та як голосувати.