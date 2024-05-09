Пісня представниць України на Євробаченні-2024 Teresa & Maria перебуває в чартах 27 країн світу
Конкурсна пісня Teresa & Maria, з якою Jerry Heil та alyona alyona беруть участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024", потрапила до музичних добірок на Spotify, Apple Music та iTunes
Відповідні дані оприлюднені на платформі Kworb.
Українські співачки Jerry Heil та alyona alyona, які цьогоріч представляють Україну на Євробаченні в Мальме, потрапили в музичні чарти 27 країн світу з конкурсною піснею Teresa & Maria.
Так, станом на 9 травня їхній сингл опинився в чартах на Spotify у пʼяти країнах: в Україні - на 4-й сходинці, Литві - 10-та сходинка, Естонії - 77-ме місце, Латвії - 124-та позиція та Фінляндії - 170-те місце.
На Apple Music композиція Teresa & Maria потрапила в топи 18 країн світу. Якщо на Spotify пісня в Литві замикає першу десятку, то на Apple Music трек посів 2-ге місце. В Естонії, Латвії та Фінляндії користувачі Apple Music також підняли трек вище. Загалом на Apple Music композиція посідає такі місця в чартах країн:
#2 - Литва
#3 - Україна
#18 - Польща
#21 - Естонія
#23 - Кіпр
#23- Сербія
#35 - Словенія
#37 - Латвія
#46 - Фінляндія
#53 - Азербайджан
#54 - Вірменія
#56 - Швеція
#71 - Мальта
#74 - Хорватія
#76 - Нідерланди
#78 - Молдова
#122 - Норвегія
#172 - Австрія
Teresa & Maria закріпилася в чартах і на iTunes. Користувачі цієї програми прослуховували пісню українок у Мальті, Швейцарії, Португалії, Бельгії та інших країнах.
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Загальний перелік на iTunes виглядає наступним чином:
#2 - Україна
#3 - Мальта
#18 - Швейцарія
#28 - Португалія
#45 - Польща
#50 - Швеція
#52 - Австрія
#53 - Бельгія
#57 - Норвегія
#65 - Німеччина
#88 - Італія
#96 - Нідерланди
#98 - Іспанія
#106 - Велика Британія
#195 - Канада
7 травня відбувся перший півфінал Євробачення-2024. Jerry Heil та alyona alyona вийшли до гранд-фіналу, який відбудеться 11 травня. Раніше Еспресо розповідало, де дивитися другий півфінал та як голосувати.
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