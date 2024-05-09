Усе про другий півфінал Євробачення-2024: хто виступає та де дивитися

Про це повідомляє Еспресо.

9 травня о 22:00 у шведському місті Мальме розпочнеться другий півфінал 68-го пісенного конкурсу "Євробачення-2024". На сцені Malmö Arena виступатимуть представники 16 країн, 10 із яких пройдуть у гранд-фінал, який відбудеться в суботу, 11 травня.

Поза конкурсом уперше в історії Євробачення також виступлять представники трьох країн "Великої п’ятірки", які відразу проходять у фінал - Франції, Іспанії та Італії.

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У другому півфіналі за право пройти у гранд-фінал змагатимуться представники таких країн:

Мальта

Албанія

Греція

Швейцарія

Чехія

Австрія

Данія

Вірменія

Латвія

Сан-Марино

Грузія

Бельгія

Естонія

Ізраїль

Норвегія

Нідерланди

Градус напруги в місті високий, адже саме сьогодні виступатиме 20-річна Еден Голан, яка представляє Ізраїль. Пропалестинські активісти вимагали, щоб Ізраїль не брав участі в пісенному конкурсі, і оголосили масові мітинги в центрі Мальме, за кілька кілометрів від місця проведення конкурсу Malmo Arena. Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла ізраїльтян, які планують відвідати Мальме, не розкривати свою ідентичність, не демонструвати ізраїльську символіку та не розмовляти івритом голосно. Поліція Швеції своєю чергою вдалася до безпрецедентних заходів.

Уперше Євробачення охоронятимуть мобільні ракетні системи c-UAS для протидії безпілотним авіаційним системам, що закриють небо над Мальме. Також працюватиме так зване скандинавське підкріплення - додатково приїдуть поліцейські з Данії та Норвегії, які охоронятимуть усе: від арени до подій, готелів і демонстрацій.

Фото: eurovision.tv

Де дивитися другий півфінал Євробачення-2024

На телебаченні Євробачення-2024 о 22:00 почне транслювати "Суспільне Культура", а коментуватиме шоу, як і завжди, буде Тімур Мірошниченко. Трансляції вперше будуть супроводжуватися перекладом жестовою мовою.

На радіо "Промінь" проходитиме наживо радіотрансляція, яку коментуватимуть Дмитро Захарченко та Леся Антипенко.

Також Євробачення-2024 можна буде дивитися на діджитал-платформах:

На Youtube-каналі "Євробачення Україна" о 22:00 розпочнеться трансляція з коментаторської студії, де працюватиме Тімур Мірошниченко.

Чи можуть голосувати українці

Українці, які перебувають в Україні, голосувати в другому півфіналі не можуть, оскільки alyona alyona та Jerry Heil виходили на сцену в першому півфіналі. Це стосується і тих українців, які перебувають у країнах, чиї представники не виходитимуть на сцену Євробачення 9 травня.

Голосувати 9 травня можуть країни, які взагалі не беруть участь у конкурсі. Вони можуть зробити це через сайт. Голосування для них завершиться на початку прямого ефіру.

Глядачі у країнах-учасницях другого півфіналу зможуть голосувати телефоном та/або через SMS. Відповідні номери мають оголосити під час трансляції. З одного номера можна відправити 20 SMS.

Глядачі можуть віддати свої голоси за допомогою застосунків для iOS, Android або Windows.

7 травня відбувся перший півфінал Євробачення-2024. Jerry Heil та alyona alyona вийшли до гранд-фіналу. Гранд-фінал відбудеться 11 травня.