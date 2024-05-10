Євробачення-2024: Ізраїль різко піднявся в рейтингах букмекерів, а Україна вибула з п'ятірки

Відповідні дані зʼявилися на сайті Eurovision world.

За день до гранд-фіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2024", який 11 травня відбудеться у Мальме, букмекери змінили ставки на фаворитів. На першому місці, як і раніше цього тижня, залишається 28-річний представник Хорватії, співак Baby Lasagna, справжнє імʼя якого Марко Пурішич. Свого представника Хорватії допомогло обрати українське журі у складі Світлани Тарабарової, продюсера радіо "Промінь" Максима Яковенка та голови української євроделегації Оксани Скибінської. Baby Lasagna візьме участь у пісенному конкурсі у Мальме з піснею Rim Tim Tagi Dim.

На другу сходинку вперше за пів року піднялася Еден Голан, яка представляє цьогоріч Ізраїль. Низка країн-учасниць Євробачення-2024 виступили проти того, щоб Ізраїль брав участь у конкурсі цього року. Ситуація з пропалестинськими протестами набула таких масштабів, що Еден Голан не виходить з готельного номера нікуди, окрім репетицій та виступів.

Еден посунула на 3-тє місце Nemo зі Швейцарії, який у разі перемоги міг стати першим в історії конкурсу небінарним переможцем. 24-річний репер, співак і музикант Немо Меттлер, який вживає щодо себе займенники вони/їх, понад місяць посідав першу сходинку. Він виконає пісню The Code, яка розповідає про те, як вони усвідомлюють свою власну небінарну ідентичність.

Ірландія, яку представляє співачка Bambie Thug з піснею Doomsday Blue, уперше опинилася в пʼятірці фаворитів, посівши 4-те місце. Виконавиця, яка вразила всіх "демонічним" номером, пояснила, що прийшла на Євробачення, щоб проклясти спогади про своє зґвалтування у травні 2023 року.

Пʼятірку фаворитів наразі замикає представник Франції Slimane з піснею Mon amour. Він також піднявся до 5-го місця в списку букмекерів уперше.

А представниці України alyona alyona та Jerry Heil уперше вибули з першої пʼятірки. Наразі їм прогнозують 6-те місце.

Фото: eurovisionworld

Українки alyona alyona та Jerry Heil виступили у першому півфіналі Євробачення-2024 7 травня з піснею Teresa & Maria та вийшли до фіналу. Пісня потрапила в чарти 27 країн світу. Номер для виступу alyona alyona та Jerry Heil поставила дворазова номінантка на премію Grammy Таню Муіньо, яка режисувала кліпи для Гаррі Стайлса, The Weeknd, Біллі Айліш та інших зірок.

Деякі з артистів цьогорічного Євробачення, зокрема представник Фінляндії Windows95Man учасник від Данії SABA, також заявили, що вважають неправильним брати участь у Євробаченні, коли в ньому бере участь Ізраїль. Представник Швеції на Євробаченні-2011 Ерік Сааде 7 травня виступав на відкритті першого півфіналу пісенного конкурсу. Він порушив правила Євробачення, вийшовши з палестинською символікою.