Уперше в історії Євробачення може виграти небінарна персона

Про це пише Daily Mail.

У квітні вперше фаворитом букмекерів став представник Швейцарії Nemo. 24-річний репер, співак і музикант Немо Меттлер у Мальме виконає пісню The Code. Nemo, який вживає щодо себе займенники вони/їх, поділився, що ця пісня розповідає про те, як вони усвідомлюють свою власну небінарну ідентичність. Вони сподіваються, що зможуть виступити за "всю ЛГБТКІА+ спільноту", взявши участь у пісенному конкурсі.

Артист зазначив, що вони "не відчували себе ні чоловіком, ні жінкою.

"Мені довелося зламати кілька кодів", - наголосив він із відсилкою до назви пісні The Code.

Небінарність — це загальний термін, який використовують ті, хто відчуває свою гендерну ідентичність, яка не є повністю ані чоловічою, ані жіночою.

"Вважається, що якщо Nemo витримає всі ці високі ноти та продемонструє всі ці різні стилі, він отримає дуже високу оцінку від журі, але важко знати, що вирішать глядачі вдома, оскільки реального прецеденту немає. Це дуже унікальна пісня, яка виходить за рамки", - сказав виданню The Mirror один з експертів Євробачення.

Хорватія, Італія, Україна та Нідерланди замикають першу п'ятірку країн у рейтингу. Представник Великої Британії Оллі Александер, який кілька місяців поспіль був фаворитом, опустився на 12 місце. Він полишив перше місце в рейтингу після того, як розлючені фанати вимагали від нього бойкотувати пісенний конкурс через включення до нього Ізраїлю.

Музикант залишився учасником Євробачення-2024, а також поширив у соцмережах заяву, що залишиться у конкурсі і зосередиться на співпраці з іншими учасниками Євробачення, щоб використовувати платформу конкурсу для об’єднання та закликів до миру.

"Я щиро підтримую дії, які вживаються для негайного та постійного припинення вогню в Газі, повернення всіх заручників і безпеки та захисту всіх цивільних осіб у Палестині та Ізраїлі", - написав він.

Така відповідь музиканта спричинила його падіння в рейтингах з першого місця на друге, третє, а зрештою і на дванадцяте.

Український режисер та продюсер Олег Боднарчук, який працював у проєктах "Фабрика зірок", "Голос країни", пояснив, чому, на його думку, представниці України на Євробаченні-2024 Jerry Heil та alyona alyona стали стрімко падати в рейтингу букмекерів. До кінця лютого вони залишалися на першому місці, у березні опустилися на друге, а 1 квітня вперше вибули з трійки фаворитів, опинившися наразі на 5-й сходинці.