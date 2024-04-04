Продюсер Боднарчук пояснив, чому Україна падає в рейтингах букмекерів Євробачення-2024
Український продюсер Олег Боднарчук повʼязав падіння України в рейтингу букмекерів з початком євровечірок, під час яких усі учасники Євробачення виступають наживо
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
Український режисер та продюсер Олег Боднарчук, який працював у проєктах "Фабрика зірок", "Голос країни", America’s Got Talent тощо, поділився, чому, на його думку, представниці України на Євробаченні-2024 Jerry Heil та alyona alyona стали стрімко падати в рейтингу букмекерів. До кінця лютого вони залишалися на першому місці, у березні опустилися на друге, а 1 квітня вперше вибули з трійки фаворитів, опинившися наразі на 5-й сходинці.
30 березня у Мадриді відбулася перша традиційна вечірка Євробачення PrePartyEs 2024. Під час таких заходів учасники пісенного конкурсу знайомляться одне з одним та виступають наживо перед єврофанами.
"Після кількох живих виступів Jerry Heil та alyona alyona на вечірках Євробачення у Мадриді та інших містах їхня позиція у букмекерів різко впала", - написав Боднарчук, зауваживши, що одразу після перемоги артисток у Нацвідборі припускав подібне.
Тоді він піддав сумніву, чи зможе дует гідно подати свою пісню на сцені.
"Мої найгірші побоювання справдилися: цей дует, на жаль, поки що лише студійна історія. Хіт є, нетривіальний дует є. І більше нічого. Я підозрював, що дівчата не визвучать наживо весь цей набір звуків", - наголосив Боднарчук.
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Продюсер відзначив, що під час виконання наживо alyona alyona додавала свій вокал там, де його не було в оригіналі, а бек-вокалісти були "неспрацьовані, звучали невпевнено і сиро".
"З цього виникає тільки один висновок: дівчата роблять подвиги на студії, але поки що не на сцені", - додав Боднарчук.
68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.
Шведський мовник SVT оголосив про зміни у голосуванні під час Євробачення-2024: віддати свій голос можна буде не наприкінці шоу, а тільки-но вийде перший учасник. Глядачі вдома зможуть віддавати свої голоси під час виконання пісень, а не чекати, доки всі конкурсанти виступлять.
Поліція Мальме повідомила, що в місті-господарі Євробачення-2024, в якому проживає найбільша кількість палестинських переселенців у Швеції, посилять заходи безпеки на час проведення пісенного конкурсу. Разом із тим Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла ізраїльтян, які планують відвідати Євробачення-2024, не розкривати свою ідентичність у "пропалестинському місті Мальме". Їм радять не демонструвати ізраїльську символіку та не розмовляти івритом голосно.
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