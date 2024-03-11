Швеція змінила правила голосування на Євробаченні-2024

Про це повідомляється на офіційному сайті Євробачення.

Шведський мовник SVT, який цього року є організатором пісенного конкурсу, оголосив про низку змін, які будуть запроваджені у 2024 році. Так, уперше артисти з країн "Великої п’ятірки" – Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії – і країни-господарки Швеції повністю виконають свої пісні під час півфіналів.

Якщо раніше під час півфіналів відтворювався лише короткий ролик кожної з їхніх репетицій, а побачити їхній номер можна було лише один раз, одразу у гранд-фіналі, то цього року представники країн "Великої п’ятірки" та Швеції зможуть вийти на сцену Євробачення разом із іншими конкурсантами.

У першому півфіналі виступатимуть Німеччина, Швеція та Велика Британія, а другому - Франція, Італія та Іспанія.

Зміни стосуватимуться і голосування. Так, голосування глядачів у гранд-фіналі, 11 травня, розпочнеться не в кінці шоу, як це було з моменту запровадження публічного голосування в 1997 році, а тільки-но перший учасник вийде на сцену. Глядачі вдома зможуть віддавати свої голоси під час виконання пісень, а не чекати, доки всі конкурсанти виступлять.

Шанувальники в країнах, які не беруть участь у Євробаченні-2024 (решта світу), тепер матимуть майже 24 години, щоб проголосувати за свої улюблені пісні перед початком кожного з живих шоу. Онлайн-голосування для решти світу розпочнеться одразу після завершення другої генеральної репетиції для кожного півфіналу та великого фіналу попереднього вечора та триватиме до початку живих шоу.

"Голосування у фіналі раніше відкривалося, коли закінчували співати всі 26 учасників. Замість цього ми хочемо надати можливість залучити глядачів із самого початку – якщо ви бачите те, що вам подобається, ви повинні мати можливість проголосувати негайно. Ви також можете, звичайно, дочекатися кінця, як це було в попередні роки", - прокоментувала виконавча продюсерка Ебба Адіельссон.

SVT також анонсували ще одну велику зміну в Мальме, але не натякнули, чого вона стосуватиметься.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.