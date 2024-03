Букмекери оновили список фаворитів Євробачення-2024, Україна більше не лідирує

Такі дані розміщені на сайті Eurovision world.

Учасник цьогорічного Євробачення від Хорватії став новим фаворитом пісенного конкурсу. Країну у Мальме представлятиме 28-річний співак Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Артист, справжнє імʼя якого Марко Пурішич, спочатку був лише одним з чотирьох дублерів у національному відборі на випадок, якщо хтось із 24 фіналістів відмовиться від участі.

Як повідомляв телеграм-канал "Євробачення Україна", представника Хорватії допомогло обрати українське журі у складі Світлани Тарабарової, продюсера "Радіо Промінь" Максима Яковенка та голови української євроделегації Оксани Скибінської. За правилами нацвідбору Хорватії, переможця обирають народним голосуванням (50%) та за оцінками національного (25%) і міжнародного журі (25%). Baby Lasagna отримав 247 балів телеглядачів, тоді як учасник, який посів друге місце, 24.

Після перемоги у нацвідборі Baby Lasagna опинився на 2-му місці у рейтингу букмекерів, а нині випередив попередніх фаворитів Alyona Alyona і Jerry Heil. Представниці України наразі опустилися на 2-гу сходинку.

3-тє місце наразі посідає Ісландія. Країна ще не визначилась із представником на пісенному конкурсі, але у фіналі нацвідбору виступав палестинський виконавець Башар Мурад.

На 4-й позиції — Італія, яку представлятиме співачка Анджеліна Манго з піснею La noia, а на п'ятій — Бельгія, від якої у Мальме поїде співак Mustii з піснею Before the Party's Over.

Фото: eurovisionworld.com

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.