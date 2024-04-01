Євробачення-2024: Україна вибула з трійки фаворитів букмекерів

Відповідна інформація зʼявилась на сайті Eurovision world.

Уже місяць 28-річний співак Baby Lasagna залишається фаворитом Євробачення-2024. Артист, справжнє імʼя якого Марко Пурішич, очолив рейтинг пісенного конкурсу одразу після перемоги у національному відборі Хорватії. Як повідомлялося раніше, представника Хорватії допомогло обрати українське журі у складі Світлани Тарабарової, продюсера "Радіо Промінь" Максима Яковенка та голови української євроделегації Оксани Скибінської.

Baby Lasagna візьме участь у пісенному конкурсі у Мальме з піснею Rim Tim Tagi Dim.

На другу сходинку з четвертої цього тижня піднявся представник Швейцарії. 24-річний репер, співак і музикант Немо Меттлер, який виступає під сценічним імʼям Nemo, у Мальме змагатиметься з піснею The Code. Nemo грає на скрипці, піаніно та барабанах.

З трійки фаворитів українських артисток Alyona Alyona і Jerry Heil посунула представниця Італії. Співачка Анджеліна Манго, яка виступатиме з піснею La noia, наразі опинилась на 3-й сходинці, а представниці України - на 4-й.

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На пʼятому місці залишається представник Нідерландів Joost Klein з піснею Europapa.

Фото: eurovisionworld

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.

Шведський мовник SVT оголосив про зміни у голосуванні під час Євробачення-2024: віддати свій голос можна буде не наприкінці шоу, а тільки-но вийде перший учасник. Глядачі вдома зможуть віддавати свої голоси під час виконання пісень, а не чекати, доки всі конкурсанти виступлять.

Поліція Мальме повідомила, що в місті-господарі Євробачення-2024, в якому проживає найбільша кількість палестинських переселенців у Швеції, посилять заходи безпеки на час проведення пісенного конкурсу. Разом з тим, Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла ізраїльтян, які планують відвідати Євробачення-2024, не розкривати свою ідентичність у "пропалестинському місті Мальме". Їм радять не демонструвати ізраїльську символіку та не розмовляти івритом голосно.