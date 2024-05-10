У Мальме відбувся другий півфінал Євробачення-2024. Хто вийшов до гранд-фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На сцені Malmö Arena виступили представники 16 країн, 10 із яких вийшли до гранд-фіналу, який відбудеться в суботу, 11 травня.

У другому півфіналі виступали Мальта, Албанія, Греція, Швейцарія, Чехія, Австрія, Данія, Вірменія, Латвія, Сан-Марино, Грузія, Бельгія, Естонія, Ізраїль, Норвегія та Нідерланди.

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Як Україна виступила у першому півфіналі

У підсумку до фіналу вийшли представники

Українки alyona alyona та Jerry Heil виступили у першому півфіналі Євробачення-2024 7 травня з піснею Teresa & Maria та вийшли до фіналу. Номер для виступу alyona alyona та Jerry Heil поставила дворазова номінантка на премію Grammy Таню Муіньо, яка режисувала кліпи для Гаррі Стайлса, The Weeknd, Біллі Айліш та інших зірок.

Також фіналістами стали Сербія, Португалія, Словенія, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург. Не змогли подолати півфінал Польща, Ісландія, Молдова, Азербайджан та Австралія.

У фіналі виступлять представники 26 країн. Напряму туди потрапили переможниця Євробачення-2023 і господарка конкурсу Швеція та Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція, які є засновниками Європейської мовної спілки.

Як відбувалося голосування

Українці голосувати в другому півфіналі не могли, оскільки alyona alyona та Jerry Heil виходили на сцену в першому півфіналі. Проте голосувати 9 травня мали змогу представники країн усього світу, які не беруть участь у конкурсі. Вони могли віддати голос впродовж доби до початку прямого ефіру.

Цього року організатори Євробачення змінили правила голосування. У фіналі глядачі з країн, які беруть участь у пісенному конкурсі, тепер зможуть голосувати не після виходу останнього учасника на сцену, а одразу як почнеться номер першого конкурсанта.