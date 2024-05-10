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Головна Культура Комік Василь Байдак буде одним із коментаторів фіналу Євробачення-2024

Комік Василь Байдак буде одним із коментаторів фіналу Євробачення-2024

10 травня, 2024 п'ятниця
18:08
Культура Василь Байдак
Зміст

Незмінний голос пісенного конкурсу "Євробачення" в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак разом коментуватимуть гранд-фінал

Про це повідомляє "Суспільне".

У суботу, 11 травня, о 22:00 розпочнеться трансляція гранд-фіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Його коментаторами на платформах "Суспільного" стануть ведучий Тімур Мірошниченко, який 19 років присвятив Євробаченню, та стендап-комік Василь Байдак. Гуморист цього року вперше вів національний відбір.

"У першу чергу, треба сказати, що Вася так полюбив Євробачення, що не може вже без нього жити і тому звісно долучиться до коментування! А якщо серйозно, то Василь Байдак сьогодні не просто один із топових коміків, стендаперів та акторів країни, він — одна з головних осіб, яка рухає наш волонтерський рух: сам його заохочує та організовує. На нього хочеться рівнятися багато в чому і в громадянській позиції зокрема. Думаю, що мільйони людей у нашій країні цінують і люблять Василя саме за його чіткість та гумор", - прокоментував Мірошниченко.

Він поділився, що вірить, що буде дуже цікавий та веселий досвід коментування разом. Для коментування шоу Мірошниченко дистанційно готує Байдака, який зараз перебуває у волонтерсько-громадських роз’їздах.

Стендап-комік та волонтер Василь Байдак цього року приєднався до команди національного відбору на Євробачення і разом з Тімуром Мірошниченком та Юлією Саніною вів фінал Нацвідбору.

"Вже не можу дочекатись! Хочу бути дотичним до всього, що стосується Євробачення. Шкода, що без Юлі, бо тоді була б уся компашка в зборі. Зробимо з Тімуром цю подію веселішою", — додав Байдак.

"Суспільне" транслюватиме гранд-фінал Євробачення-2024 наживо на всіх платформах:

Українки alyona alyona та Jerry Heil виступили у першому півфіналі Євробачення-2024 з піснею Teresa & Maria та вийшли до фіналу. Пісня потрапила в чарти 27 країн світу. Номер для виступу alyona alyona та Jerry Heil поставила дворазова номінантка на премію "Греммі" Таню Муіньо, яка режисувала кліпи для Гаррі Стайлса, The Weeknd, Біллі Айліш та інших зірок. 

За день до фіналу представниця Ізраїлю Еден Голан, попри пропалестинські протести в Мальме, піднялась на 2-гу сходинку рейтингів букмекерів, а Jerry Heil і alyona alyona опустилися на 6-ту. Українки витягли під час жеребкування "вибір продюсерів". Це означає, що порядковий номер їхнього виступу визначали організатори Євробачення. 

Співачки виступатимуть під №2, який називають death spot ("місцем смерті") - номером з поганими шансами на перемогу, оскільки відомо, що за останні 15 років артисти, які виходили на сцену Євробачення другими, лише один раз потрапляли в десятку найкращих. 

Теги:
Євробачення
музика
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