В Україні у квітні через обстріли РФ загинули щонайменше 129 цивільних, – ООН
У квітні 2024 року в Україні внаслідок бойових дій загинули щонайменше 129 мирних жителів, ще 574 дістали поранення
Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини.
Якщо у квітні кількість загиблих порівняно з попереднім місяцем незначно зросла, то кількість поранених мирних жителів значно зростає другий місяць поспіль, зазначили в ООН.
Там додали, що більшість жертв серед цивільного населення (89%) і пошкодження освітніх і медичних закладів (86%) продовжували відбуватися на території, контрольованій урядом.
"Цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру, які почалися в березні, продовжилися у квітні, знищивши або пошкодивши електростанції та електричні підстанції та тимчасово порушивши доступ до електроенергії, газу та води. У квітні ММПЛУ задокументувала 34 напади на об’єкти енергетичної інфраструктури на підконтрольній уряду території та 13 інцидентів на території, окупованій Російською Федерацією, у тому числі три, пов’язані із Запорізькою атомною електростанцією", - сказано у звіті.
Ситуація в енергосистемі: що відомо
Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.
25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.
Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.
11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.
14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.
16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.
Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.
5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.
8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.
9 травня через дефіцит потужності в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць.
Перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що Кабмін має намір підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку. Пізніше у Міненерго підтвердили, що дискусії з цього приводу дійсно тривають.
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