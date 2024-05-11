Довбик та Циганков віддали асисти у матчі "Жирони" у Ла Лізі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У грі 35-го туру Ла Ліги Віктор Циганков з кутового асистував Еріку Гарсії, який на 4-й хвилині вивів "Жирону" вперед. "Алавес" незабаром відігрався зусиллями Йона Гуріді. Проте на перерву попереду в рахунку пішли каталонці. Артем Довбик передачею п'яткою зробив гольовий пас на Янгеля Ерреру.

"Жирона" не втримала перемогу та на останніх секундах гри пропустила від Гуріді, який зробив дубль.

Каталонці набрали 75 очок та залишилися на другій позиції. Вони відстають від "Реалу", який достроково здобув чемпіонство, на 12 очок. Водночас команді Мічела випереджає на 2 пункти "Барселону", яка має гру в запасі.

Артем Довбик продовжує з 20 голами лідирувати у бомбардирських перегонах Ла Ліги. У найближчого переслідувача - Джуда Беллінгема з "Реалу" - 18 м'ячів.

Чемпіонат Іспанії

35-й тур

10 травня

"Алавес" - "Жирона" 2:2

Голи: Гуріді, 12 , 90+10 - Гарсія, 4, Еррера, 44