РФ незначно збільшила кількість своїх військових на території Білорусі

Про це речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив 22 червня в ефірі телемарафону.

"Російські військові продовжують перебувати на території Білорусі. Але вони більш залучені до навчання, підготовки. На щастя, їхня кількість на даний момент невелика. Тобто ми не фіксуємо, що Росія має достатньо сил на території Білорусі для того, щоби здійснити повторне вторгнення з цього напрямку", - сказав він.

Станом на початок року кількість російських військових у Білорусі сягала близько 10-11 тисяч, зазначив речник ДПСУ.

"На даний момент ми фіксуємо цю кількість на рівні близько 1,5 тисячі військовослужбовців. Їхня кількість за останній час збільшилася несуттєво, десь на 500 осіб. Оскільки раніше ми говорили про кількість на рівні десь 1 тисячі", - додав Демченко.