Про це в ефірі телемарафону 15 травня сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Кількість російських військовослужбовців значно нижча, ніж було ще кілька місяців тому. Як ми раніше повідомляли, кількість російських військових могла досягати і 10-11 тисяч осіб", - сказав він і зазначив, що нині їх залишилось 2,5 тисячі.

За словами речника ДПСУ, підготовлені в Білорусі підрозділи російських військових повертаються в РФ, а потім їх перекидають на схід України.

"Поки бачимо, що багато підрозділів виводять з Білорусі, проте поповнення полігонів не відбувається", – резюмував Демченко.

Він наголосив, що ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована.