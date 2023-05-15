ДПСУ фіксує виведення російських військових із Білорусі: залишилося 2,5 тис. осіб
Росія виводить свої підрозділи з Білорусі і не заводить нові. Військові, які пройшли підготовку, повертаються в РФ, а потім поповнюють лави окупантів на сході України
Про це в ефірі телемарафону 15 травня сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.
"Кількість російських військовослужбовців значно нижча, ніж було ще кілька місяців тому. Як ми раніше повідомляли, кількість російських військових могла досягати і 10-11 тисяч осіб", - сказав він і зазначив, що нині їх залишилось 2,5 тисячі.
За словами речника ДПСУ, підготовлені в Білорусі підрозділи російських військових повертаються в РФ, а потім їх перекидають на схід України.
"Поки бачимо, що багато підрозділів виводять з Білорусі, проте поповнення полігонів не відбувається", – резюмував Демченко.
Він наголосив, що ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована.
- Раніше в Білорусі заявили про спробу нападу на військових, які охороняють держкордон.
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