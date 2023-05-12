Про це 12 травня повідомила пресслужба міноборони Білорусі.

"Учора ввечері на ділянці автодороги М-5 водієм великовантажного автомобіля було здійснено спробу нападу із застосуванням вибухового пристрою, виготовленого з піротехнічних засобів, на групу військовослужбовців, які беруть участь у посиленні ділянок державного кордону", - йдеться у повідомленні.

Стверджується, що після нападу водій спробував втекти, але його затримали й передали правоохоронцям. Ніхто з військовослужбовців не постраждав.

"У діях водія вбачаються ознаки екстремізму", - заявили в міноборони Білорусі.