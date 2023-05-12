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У Білорусі заявили про спробу нападу на військових, які охороняють держкордон

12 травня, 2023 п'ятниця
10:38
Світ

Міноборони Білорусі заявило про напад на групу військовослужбовців, які беруть участь у посиленні державного кордону. Нападника затримано

Про це 12 травня повідомила пресслужба міноборони Білорусі.

"Учора ввечері на ділянці автодороги М-5 водієм великовантажного автомобіля було здійснено спробу нападу із застосуванням вибухового пристрою, виготовленого з піротехнічних засобів, на групу військовослужбовців, які беруть участь у посиленні ділянок державного кордону", - йдеться у повідомленні.

Стверджується, що після нападу водій спробував втекти, але його затримали й передали правоохоронцям. Ніхто з військовослужбовців не постраждав.

"У діях водія вбачаються ознаки екстремізму", - заявили в міноборони Білорусі.

Новини
Білорусь
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