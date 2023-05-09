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"Переможемо рашизм": біля кордону з Білоруссю розмістили білборди й увімкнули гімн України

9 травня, 2023 вiвторок
13:03
Світ

Українці "привітали" білоруських пособників окупантів із 9 Травня, розмістивши на кордоні білборди "Переможемо рашизм" і увімкнувши гімн нашої держави

Про це повідомляє Белсат.

Гімн України лунав сьогодні вранці на блокпостах Прислітники, Вичавка, Городища, Копища, Виступовичі, Переброди.

"Разом перемогли фашизм, разом переможемо рашизм", — написано на білбордах, які побачили білоруські прикордонники.

Раніше вони скаржились на те, що українці на кордоні демонструють у їхній бік непристойні жести.

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