Про це повідомляє Белсат.

Гімн України лунав сьогодні вранці на блокпостах Прислітники, Вичавка, Городища, Копища, Виступовичі, Переброди.

"Разом перемогли фашизм, разом переможемо рашизм", — написано на білбордах, які побачили білоруські прикордонники.

Раніше вони скаржились на те, що українці на кордоні демонструють у їхній бік непристойні жести.