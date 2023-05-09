Відповідне відео опубліковано на сторінці Euromaidan-Warszawa у Facebook.

"Шоста ранку, Варшава. Ми під будинком російських дипломатів. У Дєнь пабєди будимо їх звуками, якими вони будять українців ось уже дев'ятий рік. Прокидайтесь, рашисти! Ваш час настав!" - ідеться в підписі до відео.

"Ми хочемо, щоб сьогодні сучасні фашисти прокинулись від наслідків власних дій", - додали активісти.

Вони наголосили, що мета акції – привернути увагу до необхідності видворення російських дипломатів із Польщі як представників країни-агресорки.

"Бо вони не мають нічого спільного з цивілізованим світом", - пояснили активісти.