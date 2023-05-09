Російські дипломати у Варшаві прокинулись від звуків сирен і вибухів: подробиці
Російських дипломатів у Варшаві (Польща) вранці 9 травня розбудили звуками сирен і вибухів, які лунали під їхніми вікнами з колонок
Відповідне відео опубліковано на сторінці Euromaidan-Warszawa у Facebook.
"Шоста ранку, Варшава. Ми під будинком російських дипломатів. У Дєнь пабєди будимо їх звуками, якими вони будять українців ось уже дев'ятий рік. Прокидайтесь, рашисти! Ваш час настав!" - ідеться в підписі до відео.
"Ми хочемо, щоб сьогодні сучасні фашисти прокинулись від наслідків власних дій", - додали активісти.
Вони наголосили, що мета акції – привернути увагу до необхідності видворення російських дипломатів із Польщі як представників країни-агресорки.
"Бо вони не мають нічого спільного з цивілізованим світом", - пояснили активісти.
- Російський диктатор Володимир Путін на параді 9 травня заявив, що Захід нібито розв'язав проти його країни війну, метою якої є знищення РФ.
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