Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Сьогодні цивілізація знову перебуває на вирішальному, переломному рубежі, проти нашої батьківщини знову розв'язана справжня війна. Її мета - домогтися розпаду та знищення нашої країни, перекреслити підсумки Другої світової війни, остаточно зламати систему глобальної безпеки та міжнародного права, задушити будь-які суверенні центри розвитку", - заявив Путін під час виступу на Червоній площі у Москві.

Для параду було задіяно понад 10 тис. військових, у тому числі й тих, хто воює проти України, а також 125 одиниць військової техніки. Повітряна частина параду була скасована, крім цього на ньому майже не було танків - лише музейні Т-34.

Командував парадом головком сухопутних військ РФ Олег Салюков, а приймав – міністр оборони Сергій Шойгу, який перед появою на Червоній площі перехрестився.

На параді були присутні лідери семи країн – Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.