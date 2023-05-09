"Їхня мета — добитися знищення нашої країни": Путін на параді звинуватив Захід у розв'язанні війни проти РФ
Російський диктатор Володимир Путін на параді 9 травня заявив, що Захід нібито розв'язав проти його країни війну, метою якої є знищення РФ
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Сьогодні цивілізація знову перебуває на вирішальному, переломному рубежі, проти нашої батьківщини знову розв'язана справжня війна. Її мета - домогтися розпаду та знищення нашої країни, перекреслити підсумки Другої світової війни, остаточно зламати систему глобальної безпеки та міжнародного права, задушити будь-які суверенні центри розвитку", - заявив Путін під час виступу на Червоній площі у Москві.
Для параду було задіяно понад 10 тис. військових, у тому числі й тих, хто воює проти України, а також 125 одиниць військової техніки. Повітряна частина параду була скасована, крім цього на ньому майже не було танків - лише музейні Т-34.
Командував парадом головком сухопутних військ РФ Олег Салюков, а приймав – міністр оборони Сергій Шойгу, який перед появою на Червоній площі перехрестився.
На параді були присутні лідери семи країн – Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.
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8 травня стало відомо, що на парад до Москви приїхали президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв та президент Білорусі Олександр Лукашенко.
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