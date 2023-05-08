Лукашенко прилетів у Москву на парад до Путіна

Про це повідомляє пресслужба білоруського диктатора.

За словами його речниці Наталії Ейсмонт, Олександр Лукашенко прилетів до Москви з робочим візитом.

Лукашенко став шостим іноземним лідером, який вирушив до Росії перед 9 травня.

Раніше про участь у параді, який відбудеться у Москві 9 травня, заявили президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.