Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Лукашенко прилетів у Москву на парад до Путіна

Лукашенко прилетів у Москву на парад до Путіна

8 травня, 2023 понедiлок
20:08
Світ Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів до Москви та візьме участь у параді 9 травня

Про це повідомляє пресслужба білоруського диктатора. 

За словами його речниці Наталії Ейсмонт, Олександр Лукашенко прилетів до Москви з робочим візитом.

Лукашенко став шостим іноземним лідером, який вирушив до Росії перед 9 травня.

Раніше про участь у параді, який відбудеться у Москві 9 травня, заявили президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.  


 
Росія
Білорусь
Казахстан
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
Друга світова війна
Узбекистан
Киргизстан
Читайте також:
обстріли Одещини
8 травня, 2023 понедiлок
Росіяни атакували ракетами "Буря" склад і зону відпочинку на Одещині, загинув охоронець, двоє людей поранені
Обстріл Києва
8 травня, 2023 понедiлок
Уночі українська ППО збила 35 "шахедів" над Київщиною, 5 людей травмовані
Олександр Усик
6 травня, 2023 субота
Усик зірвав дедлайн WBA щодо чемпіонського бою
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 37.85
  • EUR
    Купівля 40.87
    Продаж 41.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
8 травня
20:30
У Прилуках з’явився мурал актора Миколи Яковченка в образі козака Шевчика
20:25
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
Шантаж батьків, ряджені "цивільні", вивезення людей до РФ: депутатка Запорізької райради Сисоєва розповіла про російську "евакуацію"
20:04
літаки НАТО
Після провокації Росії над Чорним морем НАТО підвищило готовність своєї авіації, - ЗМІ
20:02
OPINION
Оксана Забужко
Як Прилєпіну робили літературну кар'єру в Україні
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 439 дня війни: поповнення в українській Aрмії дронів та затори на в’їзді до Криму через втечу окупантів з Херсонщини
19:37
коронавірус
За час пандемії від коронавірусу в Україні померли понад 112 тисяч людей, - Ляшко
19:35
санкції проти рф
У Берліні поновили заборону на російські прапори 8 і 9 травня
19:24
Енергетика
У ЗМІ з’явилася інформація щодо введення графіків відключень світла у травні. У Міненерго відреагували
19:09
Дніпро-1, Артем Довбик (праворуч)
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 25-го туру
19:07
артилеристи на Бахмутському напрямку
Значна частина російської окупаційної адміністрації покинула Скадовськ, - Генштаб
19:04
на фото: ИіГ-29
Україна отримала від Польщі 10 винищувачів МіГ-29
18:54
Порошенко на GB News познущався з Путіна: обіцяв "Київ за два дні", а тепер скасовує паради в Росії
18:52
У Києві презентували виставку оберегів у Другій світовій війні
18:52
Оновлено
Кривбас - Динамо
УПЛ: Результати усіх матчів 25-го туру чемпіонату України з футболу
18:31
Наталія Гунько
Голову Київської обласної ради відправили у відставку
18:21
У Британії пам’ятник адміралу Нельсону обклали мішками на знак солідарності з Україною
18:06
OPINION
Якуб Логінов
Українське зерно та словацька політика
17:59
Олег Верняєв (другий справа) та збірна України зі спортивної гімнастики
Олімпійський чемпіон Верняєв закликав Бельгію не пускати росіян та білорусів на ЧС в Антверпені
17:57
клініка Шаріте
Кардіолога всесвітньо відомої клініки Шаріте затримали через підозри у вбивствах пацієнтів, – Spiegel
17:38
Армія дронів: 8 нових ударних рот БПЛА відправляться на фронт
17:38
Марта Костюк, теніс
WTA назвала ім'я нової першої ракетки України
17:30
Полонені
Україна та РФ досягли домовленості про взаємне відвідування місць утримання цивільних: здійснено перші візити
17:25
студенти
Розпочалася реєстрація на вступні випробування до магістратури
17:24
Касим-Жомарт Токаєв
Прем'єр Вірменії та президент Казахстану збираються до Москви на парад
17:12
санкції проти рф
Німеччина забила на сполох через постачання її товарів до Росії через країни СНД в обхід санкцій, – Bild
17:01
шторм
NASA запустила два супутники для вивчення тропічних буревіїв
16:48
Віктор Ляшко
Коронавірус в Україні: Ляшко анонсував скасування карантину
16:35
У Києві буде чути вибухи: працюватимуть сапери
16:34
Ексклюзив
Су-35С
Росіяни нахабнішають і це триватиме до рішучої відповіді, - експерт Defense Express Рябих про перехоплення літака з Польщі
16:33
ПСЖ, Ліга чемпіонів
ПСЖ відреагував на вибачення відстороненого від тренувань Мессі
16:29
Євросолідарність
Влада продовжує блокувати міжнародну діяльність депутатів "Євросолідарності", – заява
16:17
Барбра Стрейзанд
Акторка Барбра Стрейзанд пожертвувала $240 тис. на медичну допомогу України
16:14
Судовий вирок
БЕБ арештувало 166 млн грн, які хотіла приховати підсанкційна букмекерська компанія
16:11
Ексклюзив
путін та шойгу
Путін може продати як "перемогу" перехід російських військ у глуху оборону, - військовий експерт Світан
16:05
OPINION
Олександр Вільчинський
"Хороший рускій" закінчується на "дєнь побєди"
16:02
колаж-гривня
Жителі тимчасово окупованої території продовжують користуватися гривнею: РФ створила рух для утисків
15:58
Оновлено
Придністров'я
Окупаційна влада Придністров'я попросила РФ збільшити там кількість військових. В Україні відреагували
15:53
Світовий банк
Україна отримала майже 190 млн євро пільгового кредиту від Світового банку
15:50
на фото: США, Китай
США та Китай прагнуть стабілізувати відносини
15:43
санкції проти Росії
Єврокомісія передала країнам ЄС пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти РФ, – Єрмак
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV