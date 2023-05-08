Лукашенко прилетів у Москву на парад до Путіна
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів до Москви та візьме участь у параді 9 травня
Про це повідомляє пресслужба білоруського диктатора.
За словами його речниці Наталії Ейсмонт, Олександр Лукашенко прилетів до Москви з робочим візитом.
Лукашенко став шостим іноземним лідером, який вирушив до Росії перед 9 травня.
Раніше про участь у параді, який відбудеться у Москві 9 травня, заявили президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.
- 24 квітня стало відомо, що 9 травня на святкуванні Дня перемоги у Москві буде присутній президент Киргизстану Садир Жапаров.
- 8 травня оголосили, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на запрошення президента РФ Володимира Путіна 8-9 травня здійснять робочий візит у Москву та візьмуть участь у параді.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 37.85
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе