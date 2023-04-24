Стало відомо, хто з іноземних лідерів приїде до Путіна на 9 Травня
9 травня на святкуванні Дня перемоги у Москві буде присутній лише один іноземний лідер - президент Киргизстану Садир Жапаров
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За даними видання "Відомості", 9 травня у Москві буде присутній лише один іноземний лідер - Садир Жапаров.
Президента Киргизстану на святкування Дня перемоги запросив до Росії наприкінці березня віцепрем'єр РФ Олексій Оверчук, який займається міжнародними відносинами в уряді.
За даними джерела у Кремля Садир Жапаров у ході візиту, який відбудеться 8-9 травня, проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
- 10 квітня російська влада вирішила не влаштовувати в Курську традиційний парад на 9 Травня.
- Парад також скасували в Бєлгородській області. Губернатор В'ячеслав Гладков пояснював це небажанням "провокувати Україну".
- 12 квітня стало відомо, що параду до 9 Травня не буде й у тимчасово окупованому Криму.
- 18 квітня у Росії відмовилися від традиційного ходу "Безсмертного полку", яку щороку проводили до 9 травня.
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