Параду не буде: окупаційна влада Криму відмовилась від святкування 9 травня "з міркувань безпеки"
Цьогоріч на тимчасово окупованому півострові не проводитимуть святкові демонстрації, ходу "Безсмертного полку" і військовий парад на 9 травня
Про це повідомив керівник російської адміністрації на півострові Сергій Аксьонов.
На території тимчасово окупованого Кримського півострова відмовляться від святкових заходів до 9 травня.
"Органи влади Республіки Крим та міста-героя Севастополя ухвалили спільне рішення не проводити святкові демонстрації на 1 травня, ходи "Безсмертного полку" і військовий парад на 9 травня", - написав Аксьонов.
За словами російського ставленика, таке рішення ухвалене з міркувань безпеки.
Раніше Аксьонов у своєму telegram заявляв, що окупанти на півострові не бояться контрнаступу Збройних сил, і не бачать у ньому для себе "катастрофи".
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