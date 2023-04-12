Про це повідомив керівник російської адміністрації на півострові Сергій Аксьонов.

На території тимчасово окупованого Кримського півострова відмовляться від святкових заходів до 9 травня.

"Органи влади Республіки Крим та міста-героя Севастополя ухвалили спільне рішення не проводити святкові демонстрації на 1 травня, ходи "Безсмертного полку" і військовий парад на 9 травня", - написав Аксьонов.

За словами російського ставленика, таке рішення ухвалене з міркувань безпеки.

Раніше Аксьонов у своєму telegram заявляв, що окупанти на півострові не бояться контрнаступу Збройних сил, і не бачать у ньому для себе "катастрофи".