По всій Росії скасували ходу "Безсмертного полку" на 9 травня
У Росії відмовилися від традиційної ходи "Безсмертного полку", яку щороку проводили до 9 травня
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами співголову центрального штабу "Безсмертного полку" депутатки держдуми РФ Олени Цунаєвої, цього року в РФ вуличної ходи не буде.
"Не буде. Наразі вже низка регіонів відмовилися через загрозу, зокрема Крим. Це все-таки єдина неподільна історія, хода "Безсмертний полк", якщо десь у людей немає такої можливості, давайте використовувати інші варіанти ", - сказала Цунаєва.
Вона запропонувала усім охочим розмістити фотографії своїх родичів-ветеранів у соціальних мережах, на одязі, на автомобілях та на сайті "Безсмертного полку".
2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, акція "Безсмертний полк" проводилася, а у Москві в ній брав участь російський диктатор Володимир Путін.
- 10 квітня російська влада вирішила не влаштовувати в Курську традиційний парад на 9 травня.
- Парад також скасували в Бєлгородській області. Губернатор В'ячеслав Гладков пояснював це небажанням "провокувати Україну".
- 12 квітня стало відомо, що параду до 9 травня не буде й у тимчасово окупованому Криму.
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