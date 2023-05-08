Прем'єр Вірменії та президент Казахстану збираються до Москви на парад

Про це повідомили в пресслужбі прем'єр-міністра Вірменії.

"Прем'єр-міністр візьме участь у майбутніх заходах, присвячених Перемозі у Великій Вітчизняній війні", - ідеться в повідомленні.

Також прессекретар президента Казахстану Руслан Желдібай повідомив про поїздку казахстанського лідера у Москву 8-9 травня. У рамках візиту Токаєв 9 травня візьме участь у параді Перемоги. Наразі він уже відвідав Ржевський меморіал у Тверській області та братську могилу у селі Трубине, де похований брат його батька.

"Російська сторона запросила на цей захід голів країн-членів СНД", - написав Желдібай.