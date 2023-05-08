Прем'єр Вірменії та президент Казахстану збираються до Москви на парад
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на запрошення президента РФ Володимира Путіна 8-9 травня здійснять робочий візит у Москву, у рамках якого візьмуть участь у параді Перемоги
Про це повідомили в пресслужбі прем'єр-міністра Вірменії.
"Прем'єр-міністр візьме участь у майбутніх заходах, присвячених Перемозі у Великій Вітчизняній війні", - ідеться в повідомленні.
Також прессекретар президента Казахстану Руслан Желдібай повідомив про поїздку казахстанського лідера у Москву 8-9 травня. У рамках візиту Токаєв 9 травня візьме участь у параді Перемоги. Наразі він уже відвідав Ржевський меморіал у Тверській області та братську могилу у селі Трубине, де похований брат його батька.
"Російська сторона запросила на цей захід голів країн-членів СНД", - написав Желдібай.
- 24 квітня у міністерстві оборони Казахстану повідомили, що цього року проведення військового параду 9 травня не планується.
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