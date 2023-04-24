У Казахстані скасували парад на 9 травня
У міністерстві оборони Казахстану повідомили, що цього року проведення військового параду на 9 травня не планується
Про це інформує Zakon.kz.
Повідомляється, що військовий парад не проводитиметься з метою економії бюджету, а також "у зв’язку з необхідністю вирішення інших завдань".
"Пріоритетною є підтримка необхідного рівня боєготовності та мобільності підрозділів збройних сил Казахстану", - пише пресслужба міноборони.
У міністерстві поки не значить чи будуть проводити інші заходи 7 та 9 травня.
Крім того, 2022 році в Казахстані теж не проводили парад з аналогічної причини. У 2020 та 2021 роках їх скасували через коронавірус.
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