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У Казахстані скасували парад на 9 травня

24 квітня, 2023 понедiлок
13:49
Світ Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

У міністерстві оборони Казахстану повідомили, що цього року проведення військового параду на 9 травня не планується

Про це інформує Zakon.kz.

Повідомляється, що військовий парад не проводитиметься з метою економії бюджету, а також "у зв’язку з необхідністю вирішення інших завдань".

"Пріоритетною є підтримка необхідного рівня боєготовності та мобільності підрозділів збройних сил Казахстану", - пише пресслужба міноборони.

У міністерстві поки не значить чи будуть проводити інші заходи 7 та 9 травня.

Крім того, 2022 році в Казахстані теж не проводили парад з аналогічної причини. У 2020 та 2021 роках їх скасували через коронавірус.

  • Святкування 9 Травня може викрити масштаби втрат РФ у війні проти України, які влада намагається приховати. Саме тому в російських містах масово скасовують паради. 
  • Також скасували парад у Бєлгородській області. Губернатор В'ячеслав Гладков пояснював це небажанням "провокувати Україну".
  • Російська влада вирішила не влаштовувати в Курську традиційний парад 9  травня: бояться за безпеку учасників і глядачів. 
  • Місцева влада російського Бєлгорода скасувала військовий парад 9 травня, аби не ризикувати технікою та людьми. 
  • У столиці РФ не проводитимуть святкові демонстрації до 1 Травня через високий ризик терористичної загрози. 
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Казахстан
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