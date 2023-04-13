Про це свідчать дані британської розвідки, які міністерство оборони Великобританії опублікувало у Twitter.

У розвідці нагадали, що офіційною причиною скасування парадів в окупованому Криму, в російських Бєлгороді та Курську влада назвала проблеми з безпекою поблизу кордону.

Як наголошується у зведенні, деякі російські міста, розташовані далі від України, підтвердили, що планують провести святкування так званого дня перемоги.

За даними британської розвідки, різні підходи підкреслюють делікатну комунікаційну проблему для Кремля. Путін формулює "спеціальну військову операцію" у дусі радянського досвіду Другої світової війни.

Влада не хоче викликати зайву тривогу в росіян, аби вони не усвідомили, наскільки провальною є так звана спецоперація в Україні.

"Вшанування полеглих попередніх поколінь може легко перетворитися на викриття масштабів нещодавніх втрат, які Кремль намагається приховати", - зазначають у міноборони Британії.