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Coldplay, Стінг та ще 100 митців закликали звільнити засудженого в Ірані до смертної кари репера Тумаджа Салехі

10 травня, 2024 п'ятниця
17:39
Культура Тумадж Салехі
Зміст

Понад 100 музикантів, письменників та правозахисників підписали заяву із закликом звільнити іранського репера Тумаджа Салехі, засудженого до смертної кари в Ірані за протест на підтримку прав жінок

Про це пише The Guardian.

Музиканти гурту Coldplay, співак Стінг, письменниця, авторка "Оповіді служниці" Маргарет Етвуд та ще 100 провідних діячів культури підписали заяву на підтримку репера Тумаджа Салехі, який критикував іранський режим. Реп-виконавця засудили до смертної кари в Ірані після протесту на підтримку прав жінок.

За словами його адвоката, 33-річного чоловіка, який був активним прихильником руху "Жінки, життя, свобода" в Ірані, суд у місті Ісфахан засудив до смертної кари 24 квітня.

Його заарештували у вересні 2022 року, він провів у в'язниці рік і 21 день, зокрема 252 дні в одиночній камері. Після звільнення під заставу він розповів, що під час перебування у в'язниці його жорстоко катували. Його знову заарештували через два тижні після звільнення, у грудні 2023 року, і звинуватили в корупції.

Через свою музику Салехі відверто підтримував демонстрації протягом кількох місяців після смерті Махси Аміні, яка померла під час затримання поліцією у 2022 році за нібито "неналежне носіння хіджабу". Смерть Аміні викликала широкі протести в Ірані.

Заяву із закликом звільнити Салехі, складену правозахисною групою Index on Censorship, підтримали Джейд Тірволл з британського гурту Little Mix, ді-джей Роб Да Бенк, письменниця Маргарет Етвуд, театральний режисер Роші Насехі, гурт Coldplay.

"Як артисти, музиканти, письменники та провідні діячі культури ми солідарні з Тумаджем Салехі. Ми вимагаємо негайного й безумовного скасування його смертного вироку та негайного звільнення з-під варти, а також зняття всіх інших звинувачень. Мистецтву має бути дозволено критикувати, провокувати, ставити під сумнів і кидати виклик владі. Це і наше право, і наш обов’язок як артистів", - йдеться в заяві.

Салехі, який має понад 2 млн підписників в Instagram, відверто висловлювався про іранський режим у протестних треках, таких як Mouse Hole, Turkmenchay і Pomegranate, які критикують режим, закликають до боротьби з корупцією та підтримують кращі права для робітників і жінок.

  • Протести в Ірані почалися після того, як 16 вересня 2022 року поліція арештувала 22 річну Махсу Аміні за "неналежне носіння хіджабу". Пізніше через дії правоохоронців дівчина померла. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одним із найсерйозніших після революції 1979 року.
  • 16 листопада 2022 року повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро. Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб. 
  • Вперше за час протестів, 8 грудня 2022 року, стратили протестувальника Мохсена Шекарі, це сталося після того, як суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога". Згодом до страти засудили ще 10 осіб. 12 грудня в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та "ворожнечі проти Бога".
  • 24 грудня того ж року Верховний суд Ірану скасував смертний вирок одному з тих двох учасників антиурядових протестів, які подали апеляції. 7 січня в Ірані через протести стратили ще двох людей.
  • Впливовий американський журнал TIME назвав іранських жінок, що виходили на протести, попри дії поліції моралі, "Героями 2022 року".
  • У березні 2023 року іранська влада помилувала 82 тис. людей, серед яких 22 тис. тих, хто брав участь в антиурядових протестах.
  • Лауреатами премії Сахарова "За свободу думки" у 2023 році посмертно стала Махса Аміні, яка померла після затримання поліцією моралі в Ірані, а також рух "Жінки, життя, свобода".
Теги:
Світ
мистецтво
Іран
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