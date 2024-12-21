"Ми дихаємо в спину РФ скрізь": командир спецпідрозділу ГУР Лютий розповів про полювання за кордоном на російських воєнних злочинців
Командир спецпідрозділу Тимура ГУР МО України із позивним Лютий розповів про непристойну поведінку російських чиновників за кордоном, яку українським спецпризначенцям вдається використовувати у "потрібному руслі"
Про це він сказав в інтерв'ю BBC.
"Російські військові та чиновники з різних сфер усе ще їздять відпочивати за кордон. Їхня поведінка там – це суцільна розпуста. Ми намагаємося використати це в потрібному нам руслі", - розповів командир.
Він запевнив, що якщо ці російські військові та чиновники виїжджають за кордон разом із сім'ями, українські спецпризначенці не допускають, щоб родини постраждали.
"У нас є офіцерська честь. Тобто ми переслідуємо лише воєнних злочинців та чекаємо моменту, коли вони будуть самі. Ми діємо скрізь, де є вороги України. Ми дихаємо в спину Росії скрізь і навіть тоді, коли вона цього не підозрює. Це все, що можу сказати. Решта – без коментарів", - наголосив Лютий.
- Протягом 13 і 14 грудня в Росії ГУР знищило ворожий винищувач Су-30, а також три залізничні локомотиви.
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