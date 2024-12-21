"Ми дихаємо в спину РФ скрізь": командир спецпідрозділу ГУР Лютий розповів про полювання за кордоном на російських воєнних злочинців

Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

"Російські військові та чиновники з різних сфер усе ще їздять відпочивати за кордон. Їхня поведінка там – це суцільна розпуста. Ми намагаємося використати це в потрібному нам руслі", - розповів командир.

Він запевнив, що якщо ці російські військові та чиновники виїжджають за кордон разом із сім'ями, українські спецпризначенці не допускають, щоб родини постраждали.

"У нас є офіцерська честь. Тобто ми переслідуємо лише воєнних злочинців та чекаємо моменту, коли вони будуть самі. Ми діємо скрізь, де є вороги України. Ми дихаємо в спину Росії скрізь і навіть тоді, коли вона цього не підозрює. Це все, що можу сказати. Решта – без коментарів", - наголосив Лютий.