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У ЗС Австрії пояснили, якою зброєю Україна може збивати російські ракети "Орєшнік"

Марія Науменко
21 грудня, 2024 субота
20:12
Війна з Росією Протиракетний комплекс THAAD

Полковник Збройних сил Австрії та керівник Інституту підготовки офіцерів Терезіанської військової академії Маркус Райснер заявив, що для ефективного перехоплення російської балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" Україні необхідно мати американські комплекси протиракетної оборони THAAD

Зміст

Про це інформує Укрінформ.

"Пресконференція Путіна передусім містила одне: погрозу для Європи. Але на ній також була спроба надіслати послання власному населенню: у нас є нова "диво-зброя", і з нею ми виграємо війну. І для цього Путін викликає Захід на дуель: російська "диво-зброя" проти західних ракет протиракетної оборони", - зазначив військовий.

Він пояснив, що у сучасній війні ключовим фактором є не лише якість оборонних систем, але й їхня кількість.

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"Іншими словами, результат дуелі визначається передусім кількістю використаних протиракет порівняно з кількістю ракет, які атакують. Однак ситуація ускладнюється, якщо атакуючі системи несуть кілька бойових зарядів, як це має місце у випадку з ракетою середньої дальності "Орєшнік". У такому разі важливо перехопити ракету-носій на ранньому етапі, ще до того, як будуть відокремлені бойові заряди", - додав він

За його словами, з цим завданням можуть впоратися американські системи протиракетної оборони THAAD.

"У цьому контексті слід зазначити, що Україна потребує оборонних систем, таких як американська система протиракетної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). США мають ці системи й уже поставили їх Ізраїлю", - сказав він.

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На думку Райснера, російський "Орєшнік" є "ще одним тривожним дзвінком" для Європи, на який потрібно негайно реагувати.

"Для Європи поява "Орєшніка" є ще одним тривожним дзвінком. Тут потрібно діяти швидко і зробити все можливе, щоб могти протистояти такій загрозі. Якщо є бажання уникнути подальшого шантажу з боку Росії", - підсумував він.

  • Раніше Путін запропонував країнам Заходу провести "технологічний експеримент", якщо вони не вірять в ефективність "Орєшніка". За його словами, для цього можна визначити якийсь об'єкт ураження в Києві, куди Захід може стягнути всі свої сили ППО – а РФ завдала б удару. Лідер РФ зазначив, що це була б "високотехнологічна дуель".
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ППО
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США
допомога США Україні
зброя для України
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