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В Ірані через протести стратили ще двох людей, - The Guardian

7 січня, 2023 субота
13:49
Світ Іран

В Ірані стратили ще двох людей внаслідок протестів, спричинених загибеллю 22-річної Махси Аміні, затриманої іранськими силовиками через неналежне носіння хіджабу

Про це повідомляє The Guardian.

"Сьогодні вранці були повішені Мохаммад Махді Карамі та Сейєд Мохаммад Хоссейні, головні винуватці злочину, що призвів до мученицької смерті Рухолли Аджаміана", - наводить The Guardian дані від судового інформаційного агентства Mizan Online.

Зазначається, що чоловіків визнали винними у вбивстві Рухолли  Аджаміана - члена ополчення Басидж, пов'язаного з Корпусом вартових ісламської революції, який загинув у Караджі, на захід від Тегерана. Це нібито сталось під час протестів, спричинених загибеллю 22-річної Махси Аміні, затриманої іранськими силовиками через неналежне носіння хіджабу

Суд першої інстанції засудив двох чоловіків до смертної кари на початку грудня, а пізніше Верховний суд залишив без змін смертні вироки, звинувативши їх у вбивстві Аджаміана 3 листопада.

Згідно з підрахунками Agence France-Presse, з початку протестного руху до смертної кари було засуджено 14 людей. Серед них чотирьох було страчено, двом іншим вироки підтвердив Верховний суд, шестеро очікують нових судових розглядів, а ще двоє можуть подати апеляцію.

  • 6 вересня в Ірані почалися протести після того, як поліція заарештувала 22-річну Махса Аміні через неправильне носіння хіджабу. Пізніше вона померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одним із найсерйозніших після революції 1979 року.
  • 16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро. Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб. 
  • Вперше за час протестів, 8 грудня, стратили протестувальника Мохсена Шекарі, це сталося після того, як суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога". Наразі до страти засудили ще 10 осіб.
  • 12 грудня, в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та "ворожнечі проти Бога".
  • Протестувальники в Ірані почали влаштовувати демонстрації, не виходячи з дому: антиурядові гасла тепер лунають з вікон і дахів будинків.
  • 24 грудня Верховний суд Ірану скасував смертний вирок одному з тих двох учасників антиурядових протестів, які подали апеляції

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