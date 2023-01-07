Про це повідомляє The Guardian.

"Сьогодні вранці були повішені Мохаммад Махді Карамі та Сейєд Мохаммад Хоссейні, головні винуватці злочину, що призвів до мученицької смерті Рухолли Аджаміана", - наводить The Guardian дані від судового інформаційного агентства Mizan Online.

Зазначається, що чоловіків визнали винними у вбивстві Рухолли Аджаміана - члена ополчення Басидж, пов'язаного з Корпусом вартових ісламської революції, який загинув у Караджі, на захід від Тегерана. Це нібито сталось під час протестів, спричинених загибеллю 22-річної Махси Аміні, затриманої іранськими силовиками через неналежне носіння хіджабу

Суд першої інстанції засудив двох чоловіків до смертної кари на початку грудня, а пізніше Верховний суд залишив без змін смертні вироки, звинувативши їх у вбивстві Аджаміана 3 листопада.

Згідно з підрахунками Agence France-Presse, з початку протестного руху до смертної кари було засуджено 14 людей. Серед них чотирьох було страчено, двом іншим вироки підтвердив Верховний суд, шестеро очікують нових судових розглядів, а ще двоє можуть подати апеляцію.

6 вересня в Ірані почалися протести після того, як поліція заарештувала 22-річну Махса Аміні через неправильне носіння хіджабу. Пізніше вона померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одним із найсерйозніших після революції 1979 року.

16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро. Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб.

Вперше за час протестів, 8 грудня, стратили протестувальника Мохсена Шекарі, це сталося після того, як суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога". Наразі до страти засудили ще 10 осіб.

12 грудня, в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та "ворожнечі проти Бога".

Протестувальники в Ірані почали влаштовувати демонстрації, не виходячи з дому: антиурядові гасла тепер лунають з вікон і дахів будинків.

24 грудня Верховний суд Ірану скасував смертний вирок одному з тих двох учасників антиурядових протестів, які подали апеляції

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