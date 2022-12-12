Про це повідомляє ВВС.

23-річний Маджідреза Рахнавард був повішений у місті Мешхед. Рахнаварда звинуватили у вбивстві ножем двох членів воєнного добровольчого загону "Басідж" 17 листопада, суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога".

Зазначається, що хлопця стратили через 23 дні після арешту.

Також відомо, що матері протестувальника не повідомили про страту. Видання зазначає, що тільки після смерті Рахнаварда його родині дали назву кладовища та номер ділянки. Коли рідні прибули на цвинтар, співробітники служби безпеки вже ховали його тіло.

Судова інформаційна агенція Mizan повідомила, що Рахнавард був повішений "у присутності групи місцевих жителів" та опублікувала кілька фотографій, на яких, як повідомляється, показано страту. Зазначається, що на двох фотографіях можна побачити чоловіка, який висить на тросі крана та що на страті були присутні десятки співробітників сил безпеки.

Рахнаварду було відмовлено в обраному ним адвокаті для судового процесу. Адвокат, якого йому надала влада, не запропонував захист підсудного.

Перший протестувальник, Мохсен Шекарі, був повішений у четвер, 8 грудня, після того, як суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога". Наразі до страти засудили ще 10 осіб.

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