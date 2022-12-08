В Ірані відбулася перша страта учасника цьогорічних протестів

Про це повідомляє ВВС з посиланням на державні ЗМІ Ірану.

Шекарі звинуватили у тому, що він 25 вересня заблокував головну дорогу Саттар Хан в Тегерані та поранив члена воєнного формування "Басідж" мачете. Активісти заявили, що Шекарі засудили після "показового суду без будь-якої процесуальної дії".

1 листопада суд визнав Шекарі винним у бійці та володінні зброєю "з наміром вбити, спричинити жах і порушити суспільний порядок і безпеку" та засудив його за "ворожнечу проти Бога", повідомляє судова інформаційна агенція Mizan.

Шекарі подав апеляцію, але 20 листопада вирок був підтриманий Верховним судом.

Наразі відомо, що до страти засудили ще 10 осіб, їх звинувачують у "ворожнечі проти Бога" у зв’язку з протестами. Особи фігурантів справи не розголошуються.

Організація Amnesty International заявила, що смертні вироки були спрямовані на "подальше придушення народного повстання" та "залякування громадськості".

За даними Інформаційного агентства правозахисників HRANA, наразі щонайменше 475 протестувальників були вбиті та 18 240 затримані. Також повідомляється про загибель 61 співробітника служби безпеки.

16 вересня в Іран почалися протести після того, як поліція заарештувала 22-річну Махса Аміні, через неправильне носіння хіджабу. Пізніше вона померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одним із найсерйозніших після революції 1979 року.

16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро. Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб.

Американський журнал TIME назвав "Героїв 2022 року": ними стали іранські жінки, що виходили на протести, попри дії поліції моралі.

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