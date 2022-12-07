Іранські жінки стали "Героями 2022 року" за версією журналу TIME
Впливовий американський журнал TIME назвав "Героїв 2022 року": ними стали іранські жінки, що виходили на протести, попри дії поліції моралі
Про це мовиться на сторінці журналу TIME в інстаграмі.
"Жінки Ірану стали "Героями 2022 року" за версією TIME. Рух, який вони очолюють, є освіченим, ліберальним, світським, виховується на високих очікуваннях і відчайдушно прагне нормальності. Вони зовсім не схожі на тих, хто був перед ними; іноді вони відчувають себе більше транснаціональним поколінням Z, ніж іранцями", - зазначили журналісти в тексті публікації.
- Нагадаємо, що протести в Ірані почалися після того, як 16 вересня поліція арештувала 22 річну Махса Аміні, після того вона померла від рук правоохоронців.
- Протести з "жіночим обличчям" проти поліцейського свавілля вже тривають третій місяць: "Саме жінки є уособленням цих протестів, що саме свобода та гідність жінок є тією пружиною, яка розтискається зараз. Країна повертається до розуміння, що у неї вкрали життя старі аятоли, які здійснюють режим та контролюють Іран", - говорить в матеріалі Еспресо експерт-міжнародник Данилов.
- 16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро.Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб.
- 4 грудня The Guardian інформував, що влада Ірану перегляне закон про обов'язок жінок покривати голови.
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