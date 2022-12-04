Іран перегляне закон про обов’язкове носіння хіджабу, у країні тривають протести
На тлі тривалих протестів влада Ірану заявила, що перегляне закон про обов'язок жінок покривати голови
Про це повідомив The Guardian.
Намагаючись придушити тривалі протести, влада Ірану інформувала про перегляд закону, який зобов'язує жінок носити хіджаби.
У суботу 3 грудня генеральний прокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері заявив, що судова влада і парламент розглядають питання, чи потребує закон будь-яких змін.
Як цитує іранське інформаційне агентство, генеральний прокурор не уточнив, що може бути змінено в законі двома органами, які в основному знаходяться в руках консерваторів.
Президент Ібрагім Раїсі ствердив у суботу, що республіканська та ісламська "основи" Ірану закріплені конституцією.
"Але є методи реалізації конституції, які можуть бути гнучкими", — сказав він у телевізійних коментарях.
- Нагадаємо, що протести в Ірані почалися після того, як 16 вересня поліція арештувала 22 річну Махса Аміні, після того вона померла від рук правоохоронців.
- Протести з "жіночим обличчям" проти поліцейського свавілля вже тривають третій місяць: "Саме жінки є уособленням цих протестів, що саме свобода та гідність жінок є тією пружиною, яка розтискається зараз. Країна повертається до розуміння, що у неї вкрали життя старі аятоли, які здійснюють режим та контролюють Іран", - говорить в матеріалі Еспресо експерт-міжнародник Данилов.
- 16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро.Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб.
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