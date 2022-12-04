Про це повідомив The Guardian.

Намагаючись придушити тривалі протести, влада Ірану інформувала про перегляд закону, який зобов'язує жінок носити хіджаби.

У суботу 3 грудня генеральний прокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері заявив, що судова влада і парламент розглядають питання, чи потребує закон будь-яких змін.

Як цитує іранське інформаційне агентство, генеральний прокурор не уточнив, що може бути змінено в законі двома органами, які в основному знаходяться в руках консерваторів.

Президент Ібрагім Раїсі ствердив у суботу, що республіканська та ісламська "основи" Ірану закріплені конституцією.

"Але є методи реалізації конституції, які можуть бути гнучкими", — сказав він у телевізійних коментарях.

Нагадаємо, що протести в Ірані почалися після того, як 16 вересня поліція арештувала 22 річну Махса Аміні, після того вона померла від рук правоохоронців.

Протести з "жіночим обличчям" проти поліцейського свавілля вже тривають третій місяць: "Саме жінки є уособленням цих протестів, що саме свобода та гідність жінок є тією пружиною, яка розтискається зараз. Країна повертається до розуміння, що у неї вкрали життя старі аятоли, які здійснюють режим та контролюють Іран", - говорить в матеріалі Еспресо експерт-міжнародник Данилов.

16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро.Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб.

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