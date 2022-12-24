Іранський суд скасував смертний вирок одному з учасників протестів

Про це інформує Reuters.

Видання пише, що суд спершу задовольнив апеляції обох демонстрантів. Проте згодом відділ зв'язків із громадськістю Верховного суду Ірану повідомив, що прохання про міну покаранні прийняли лише в Самана Саїді Ясіна. Апеляцію Махаммада Кабадлу відхилили.

Зміну рішення пояснили тим, що в розслідування справи Кабаду виявили недоліки. Її повернули до суду для повторного розгляду.

Кабадлу звинувачують у вбивстві поліцейського та в поранені ще п'ятьох правоохоронців під час протестів. Курда Ясіна, який пише реп про нерівність, гноблення та безробіття, підозрюють у спробі вбити силовиків і у виконання революційних пісень.

6 вересня в Ірані почалися протести після того, як поліція заарештувала 22-річну Махса Аміні через неправильне носіння хіджабу. Пізніше вона померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одним із найсерйозніших після революції 1979 року.

16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро. Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб.

Американський журнал TIME назвав "Героїв 2022 року": ними стали іранські жінки, що виходили на протести, попри дії поліції моралі.

Вперше за час протестів, 8 грудня, стратили протестувальника Мохсена Шекарі, це сталося після того, як суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога". Наразі до страти засудили ще 10 осіб.

12 грудня, в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та "ворожнечі проти Бога".

Протестувальники в Ірані почали влаштовувати демонстрації, не виходячи з дому: антиурядові гасла тепер лунають з вікон і дахів будинків.

24 грудня на тлі жорстоких розправ із протестувальниками Німеччина призупиняє економічну допомогу Ірану.