Берлін призупиняє економічну допомогу Ірану
Федеральний уряд Німеччини призупиняє економічну допомогу Ірану на тлі жорстоких розправ із демонстрантами
Про це повідомили в Tagesschau.
ФРН через жорстокі розправи іранського режиму з демонстрантами припиняє економічну допомогу країні: це стосується експортних кредитів та інвестиційних гарантій, а також програм навчання керівників. "Винятки можуть бути зроблені лише з суттєвих гуманітарних причин".
Зазначається, що через "дуже серйозну ситуацію в Іран" Федеральне міністерство економіки призупинило дію інструментів фінансування зовнішньої торгівлі та німецько-іранські бізнес-формати.
- Нагадаємо, 6 вересня в Ірані почалися протести після того, як поліція заарештувала 22-річну Махса Аміні через неправильне носіння хіджабу. Пізніше вона померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одним із найсерйозніших після революції 1979 року.
- 16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро. Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб.
- Американський журнал TIME назвав "Героїв 2022 року": ними стали іранські жінки, що виходили на протести, попри дії поліції моралі.
- Вперше за час протестів, 8 грудня, стратили протестувальника Мохсена Шекарі, це сталося після того, як суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога". Наразі до страти засудили ще 10 осіб.
- У понеділок, 12 грудня, в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та "ворожнечі проти Бога".
- Протестувальники в Ірані почали влаштовувати демонстрації, не виходячи з дому: антиурядові гасла тепер лунають з вікон і дахів будинків.
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