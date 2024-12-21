Укрзалізниця прибрала російську мову із залізничних квитків

Про це повідомив заступник міністра громад і територій Тимур Ткаченко.

"Це не фінальний зовнішній вигляд квитка, він буде дещо удосконалений, проте головне зараз – відсутність на ньому російської", – написав Ткаченко.

За його словами, також затверджено бланки документів для друку в терміналах самообслуговування, що дозволяє запроваджувати нові сервіси для пасажирів на залізничному транспорті.

Ткаченко зазначив, що це важливий крок у межах євроінтеграції.

"Відмова від дубляжу російською мовою є не лише символічним, а й практичним кроком для утвердження української мови як єдиної державної. Використання англійської сприяє інтеграції у міжнародний простір, покращує зручність для іноземних пасажирів і демонструє європейські стандарти обслуговування", – додав посадовець.