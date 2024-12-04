Укрзалізниця вдвічі збільшила ліміти інтернету в поїздах Інтерсіті

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в Telegram.

Зазначається, що тепер користувачам у поїздах доступно безкоштовно 2 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.

"З моменту запуску Wi-Fi в Інтерсіті ним скористалися 750 тис. пасажирів – фактично кожен другий пасажир швидкісних поїздів. Загальний обсяг трафіку на борту перевищив 2,3 петабайти", - розповіли в компанії.

Повідомляється, що найбільш активні користувачі Wi-Fi їздять маршрутами №⁠ ⁠741/742 і № 777/778 Київ – Львів. В середньому там до інтернету підключаються 66% пасажирів кожного рейсу.



У компанії також нагадали, що інтернет доступний вже у 16 Інтерсіті: у десяти Hyundai, у двох Skoda, у двох "Тарпанах" і двох поїздах із вагонами МПЛТ.