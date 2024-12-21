У Південній Кореї одночасно пройшли мітинги прихильників і противників імпічменту президента Юн Сок Йоля

Про це повідомляє Yonhap.

Група громадян, що вимагала відставки президента, організувала акцію біля площі Гванхвамун.

За словами організаторів, в мітингу взяли участь близько 300 тис. людей. Протестувальники, тримаючи світлові палички, натхненні К-поп культурою, вимагали негайного арешту Юна через його рішення про введення воєнного стану 3 грудня. Цей крок призвів до голосування Національної Асамблеї за імпічмент минулої суботи.

Наразі президентські повноваження Юна призупинені, але він залишається на посаді, поки Конституційний суд не прийме рішення щодо його долі.

Водночас приблизно за кілометр від місця проведення протесту консервативні групи провели окремий мітинг на підтримку Юна. Сотні тисяч учасників, розмахуючи південнокорейськими та американськими прапорами, закликали до його відновлення на посаді. За інформацією поліції, сутичок між учасниками обох акцій зафіксовано не було.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності". Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.