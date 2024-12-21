Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Південній Кореї одночасно пройшли мітинги прихильників і противників імпічменту президента Юн Сок Йоля

У Південній Кореї одночасно пройшли мітинги прихильників і противників імпічменту президента Юн Сок Йоля

Марія Науменко
21 грудня, 2024 субота
18:26
Світ

У суботу, 21 грудня, в центрі Сеула відбулися масові мітинги прихильників та противників відставки президента Юн Сок Йоля після оголошення ним воєнного стану

Зміст

Про це повідомляє Yonhap.

Група громадян, що вимагала відставки президента, організувала акцію біля площі Гванхвамун. 

За словами організаторів, в мітингу взяли участь близько 300 тис. людей. Протестувальники, тримаючи світлові палички, натхненні К-поп культурою, вимагали негайного арешту Юна через його рішення про введення воєнного стану 3 грудня. Цей крок призвів до голосування Національної Асамблеї за імпічмент минулої суботи.

Наразі президентські повноваження Юна призупинені, але він залишається на посаді, поки Конституційний суд не прийме рішення щодо його долі.

Водночас приблизно за кілометр від місця проведення протесту консервативні групи провели окремий мітинг на підтримку Юна. Сотні тисяч учасників, розмахуючи південнокорейськими та американськими прапорами, закликали до його відновлення на посаді. За інформацією поліції, сутичок між учасниками обох акцій зафіксовано не було.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності". Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що це він запропонував президенту оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину". Уже згодом ексміністра оборони Кіма Йон Хьона заарештували в рамках розслідування справи про можливу державну зраду.

5 грудня стало відомо, що поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента в державній зраді через оголошення ним воєнного стану. Керівник партії влади Південної Кореї "Сила народу" Хан Дон Хун заявив, що Юн Сок Йоля потрібно негайно відсторонити від виконання його обов’язків.

Наступного дня проти президента Південної Кореї порушили кримінальну справу. Сам Юн Сок Йоль під час свого звернення до народу перепросив за оголошення воєнного стану в країні. Проте парламент Південної Кореї 7 грудня не зміг схвалити імпічмент президента.

Пізніше президенту оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом до цього стали численні скарги. Крім того, Лі Чже Мьон, лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї, оголосив про намір своєї партії наполягати на повторному голосуванні за імпічмент президента.

Також Юн Сок Йолю заборонили виїзд з країни з метою проведення розслідування за звинуваченнями у державній зраді та запровадженні воєнного стану. А керівна партія Південної Кореї оголосила, що обговорює можливість відставки президента у лютому та проведення дострокових виборів у квітні або травні.

У суботу, 14 грудня, парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля, проте він пообіцяв "боротися за своє політичне майбутнє".

16 грудня конституційний суд Південної Кореї розпочав слухання у справі про імпічмент президента. Слідчі заявили, що планують допитати його.

Однак Юн проігнорував повістку на допит. Президент мав з'явитися в Управління з розслідування корупції серед високопосадовців, однак він не прийшов.

Теги:
Новини
політика
Південна Корея
акції протестів
Читайте також:
Карта бойових дій за 11-18 грудня
Автор Ірена Моляр
19 грудня, 2024 четвер
Вугледар, Курахове, Покровськ виконали стратегічні завдання, - військовослужбовець Тимочко
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+0.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.69
    Купівля 41.69
    Продаж 42.2
  • EUR
    Купівля 43.4
    Продаж 44.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
21 грудня
18:56
Ексклюзив
Володимир Путін
"Не дозволить Путіну почати війну знову": політик Фейгін про розміщення військ країн НАТО в Україні
18:55
Володимир Зеленський і Білл Бернс
Директор ЦРУ Білл Бернс відвідав Україну з останнім візитом на посаді
18:50
Ісландія
В Ісландії затвердили новий уряд на чолі з лідеркою соціал-демократів Фростадоттір
18:44
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Путінська армія буде намагатися в будь-який спосіб форсувати Дніпро: полковник ЗСУ Селезньов про Херсонщину
18:42
Росіяни близько 15 разів атакували Нікопольщину: двоє людей поранені
18:21
Оновлено
обстріл, ППО
Росіяни атакують Україну "шахедами" й ракетами: на Київщині та Дніпропетровщині спрацювала ППО
18:07
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Реванш Усик - Ф'юрі: онлайн-трансляція супербою між українцем та британцем
18:05
морські піхотинці РФ
Окупанти щодня намагаються форсувати Дніпро на півдні, – Сили оборони
18:01
OPINION
Українці давно не вірять своїм політикам
17:16
ГУР
"Ми дихаємо в спину РФ скрізь": командир спецпідрозділу ГУР Лютий розповів про полювання за кордоном на російських воєнних злочинців
17:09
Польща передала Україні три гелікоптери Мі-8 і Bell 412-HP
16:54
Ексклюзив
Facebook PeабіЦентр
"РеабіЦентр" надає безкоштовні послуги з реабілітації військовим та консультації для лікарів
16:50
Юлія Гнатюк
Кабмін призначив Юлію Гнатюк т.в.о. голови Українського інституту національної пам’яті
16:26
SpaceX Falcon 9
Ракета Falcon 9 SpaceX вивела на орбіту військовий розвідувальний супутник Південної Кореї
16:23
ГУР та МЗС евакуювали 34 людини з Сирії, серед них – 15 дітей
16:19
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 110 бойових зіткнень: найбільше боїв на Курському напрямку
16:00
OPINION
Завершення війни: сценаріїв меншає
15:56
ппо
Джерела The Guardian заявляли, що Генштаб наказав перевести більше військових з ППО в піхоту. У ЗСУ прокоментували
15:54
Володимир Зеленський
Понад 550 КАБів, майже 550 БПЛА та понад 20 ракет: Зеленський розповів скільки авіаударів завдала Росія по Україні за тиждень
15:47
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За ніч щонайменше 5 російських "шахедів" залетіли до Білорусі, - Гаюн
15:43
Ексклюзив
путін
Очевидно, що в Росії планують переговори без припинення вогню, - Фейгін
15:19
Огляд
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Реванш Усик - Ф'юрі. Хто фаворит, гонорари, трансляція та все найважливіше про бій
15:11
Віктор Орбан
Орбан заявив, що Угорщина шукає шляхи збереження транзиту газу через Україну
15:08
Оновлено
У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп
У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп на Різдвяному ярмарку: є загиблі та поранені
14:54
Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш назвав "провокацією" прапори УПА на техніці, яку передали Україні
14:49
Оновлено
У російській Казані дрони атакували елітні багатоповерхівки: на пороховому заводі лунають вибухи
14:38
Грузія, біля будівлі парламенту
У Тбілісі відбудеться понад 20 акцій протесту протягом дня
14:25
У ЗСУ створили підрозділ із захисту культурної спадщини
14:14
Дистанційно керований бойовий модуль Wolly
До використання в ЗСУ допустили дистанційно керований бойовий модуль Wolly
14:07
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 грудня
Дивне нерозуміння процесів: від середини 2022 року щоразу українські сили потрапляють в одну й ту ж саму халепу, - полковник ЗСУ Селезньов
14:01
OPINION
блог Олександр Красовицький
Крим: найкраща переговорна позиція — це паніка тих, хто "понаїхали"
13:49
Естонія та Латвія застерегли своїх громадян від поїздок до РФ та Білорусі напередодні Різдва
13:32
Фінляндія, кордон
Фінляндія залишила закритим кордон із Росією на невизначений термін
13:30
окупанти в Криму
У підрозділах росіян на Херсонщині фіксують випадки диверсій та самогубств: міноборони РФ відправило комісію для перевірки
13:24
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Окупанти на Луганщині штрафують мешканців за "пропаганду абортів", - ОВА
13:12
ізраїль обстріл
Єменські хусити вдарили по Ізраїлю гіперзвуковою балістичною ракетою: щонайменше 16 людей поранено
13:04
Оновлено
Вибух
Окупанти обстріляли три села на Херсонщині: загинув цивільний, ще троє поранені
13:01
Оновлено
обстріл, вибух, війна
Армія РФ вдарила по Херсону: постраждали двоє людей, серед них - дитина
12:54
В Одесі леопард напав на співробітника зоопарку: тварину знешкодили
12:47
скраплений газ корабель
Цьогоріч ЄС імпортує рекордні обсяги скрапленого газу з Росії, - FT
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV