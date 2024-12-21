У Південній Кореї одночасно пройшли мітинги прихильників і противників імпічменту президента Юн Сок Йоля
У суботу, 21 грудня, в центрі Сеула відбулися масові мітинги прихильників та противників відставки президента Юн Сок Йоля після оголошення ним воєнного стану
Про це повідомляє Yonhap.
Група громадян, що вимагала відставки президента, організувала акцію біля площі Гванхвамун.
За словами організаторів, в мітингу взяли участь близько 300 тис. людей. Протестувальники, тримаючи світлові палички, натхненні К-поп культурою, вимагали негайного арешту Юна через його рішення про введення воєнного стану 3 грудня. Цей крок призвів до голосування Національної Асамблеї за імпічмент минулої суботи.
Наразі президентські повноваження Юна призупинені, але він залишається на посаді, поки Конституційний суд не прийме рішення щодо його долі.
Водночас приблизно за кілометр від місця проведення протесту консервативні групи провели окремий мітинг на підтримку Юна. Сотні тисяч учасників, розмахуючи південнокорейськими та американськими прапорами, закликали до його відновлення на посаді. За інформацією поліції, сутичок між учасниками обох акцій зафіксовано не було.
Що передувало
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності". Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.
Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що це він запропонував президенту оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину". Уже згодом ексміністра оборони Кіма Йон Хьона заарештували в рамках розслідування справи про можливу державну зраду.
5 грудня стало відомо, що поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента в державній зраді через оголошення ним воєнного стану. Керівник партії влади Південної Кореї "Сила народу" Хан Дон Хун заявив, що Юн Сок Йоля потрібно негайно відсторонити від виконання його обов’язків.
Наступного дня проти президента Південної Кореї порушили кримінальну справу. Сам Юн Сок Йоль під час свого звернення до народу перепросив за оголошення воєнного стану в країні. Проте парламент Південної Кореї 7 грудня не зміг схвалити імпічмент президента.
Пізніше президенту оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом до цього стали численні скарги. Крім того, Лі Чже Мьон, лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї, оголосив про намір своєї партії наполягати на повторному голосуванні за імпічмент президента.
Також Юн Сок Йолю заборонили виїзд з країни з метою проведення розслідування за звинуваченнями у державній зраді та запровадженні воєнного стану. А керівна партія Південної Кореї оголосила, що обговорює можливість відставки президента у лютому та проведення дострокових виборів у квітні або травні.
У суботу, 14 грудня, парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля, проте він пообіцяв "боротися за своє політичне майбутнє".
16 грудня конституційний суд Південної Кореї розпочав слухання у справі про імпічмент президента. Слідчі заявили, що планують допитати його.
Однак Юн проігнорував повістку на допит. Президент мав з'явитися в Управління з розслідування корупції серед високопосадовців, однак він не прийшов.
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