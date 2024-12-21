Путінська армія буде намагатися в будь-який спосіб форсувати Дніпро: полковник ЗСУ Селезньов про Херсонщину

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо південного напрямку, там понад 120 тис. російських військовослужбовців під проводом генерала Теплинського у складі угруповання військ "Днепр", - неабияка сила. Насправді те, що нині відбувається на півдні Херсонщини та на півдні Запорізької області, - це складова стратегії наступальної операції РФ на 2024 рік. Що ми маємо розуміти? По-перше, 2000 штурмовиків та близько 300 швидкісних човнів, які вже напоготові. Для чого? Путінська армія буде намагатися в будь-який спосіб форсувати річку Дніпро та створити кілька плацдармів на правому березі Херсонщини", - зауважив Владислав Селезньов.

На його думку, ворог вже провів розвідку боєм. Слід згадати нещодавні події, коли російська артилерія гатила по Херсону та передмістю, а в цей час декілька ворожих ДРГ намагалася перетнути р.Дніпро, але були знищені вогнем українських Сил оборони.

"Думаю, далі буде більше. Недарма російські вояки, які розуміють, що шансів на виживання під час такого форсування у них дуже мало, постійно руйнують ті самі швидкісні човни, аби в будь-який спосіб уникнути цього форсування. З усім тим генштаб РФ буде наполягати, а їхнє військове керівництво на півдні Херсонщини буде змушувати російських штурмовиків брати участь в цих абсолютно безглуздих та безперспективних діях. Бо українські дрони, зокрема розвідники, мінометники та артилеристи будуть буквально контролювати кожен рух, кожен крок російських штурмовиків. І навіть якщо їм вдасться зробити висадку свого десанту, то він буде гарантовано знищений протягом короткого проміжку часу", - підкреслив полковник ЗСУ.

За його словами, росіяни дзеркалять наші дії. Згадаємо мужні дії українських прикордонників, представників територіальної оборони, а також морських піхотинців, коли було створено декілька плацдармів, один з них неподалік від руїн Антонівського мосту. І протягом тривалого часу росіяни нічого не могли зробити з тим нашим осередком оборони.

"Найбільш стійка оборона на лівому березі Дніпра була, окрім району Кринки, ще й в районі Антонівського мосту. Думаю, що в такий спосіб росіяни намагалися створити таке собі "дзеркало" вже на правому березі р.Дніпро. Як бачимо, невдало. Я думаю, що такі спроби будуть повторюватись. То ж очевидно, що війна за Херсонщину буде далі тривати. Звісно, що перспективи у росіян геть кепські, шансів на якийсь успіх у них мізерні. Однак це буде додатковий клопіт для Сил оборони України, які захищають нашу Херсонщину", - резюмував Селезньов.