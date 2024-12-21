Окупанти щодня намагаються форсувати Дніпро на півдні, – Сили оборони
Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів, що російська армія щодня здійснює по декілька спроб форсувати Дніпро на півдні України
Про це він розповів в етері телемарафону "Єдині новини".
"Противник щодня здійснює по декілька спроб форсувати, переправитися на острови, які під контролем Сил оборони України, і на правий берег", – сказав Волошин.
За його словами, таким чином росіяни намагаються захопити певний плацдарм на правому березі, розмістити вогневі засоби й застосувати обстріли по Херсону та інших населених пунктах на правому березі.
Волошин додав, що вчора, 20 грудня, під час масованої атаки на Херсон, невелика група окупантів намагалася форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту. Проте, за його словами, Сили оборони "спрацювали на випередження, і ворог не зміг дістатися навіть середини річки".
- Рано вранці 20 грудня російська армія здійснила масований обстріл Херсона. Під ударом опинилися житлові будинки, у результаті чого є щонайменше двоє загиблих і постраждалі.
- Того ж дня російські ДРГ намагалися просунутися у напрямку Херсона.
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