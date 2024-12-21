Польща передала Україні три гелікоптери Мі-8 і Bell 412-HP

Про це повідомили Державне агентство стратегічних резервів Польщі (RARS) та посол України у Польщі Василь Боднар.

"Два вертольоти Мі-8 та один Bell 412-HP були передані Харківському національному університету внутрішніх справ, де їх будуть використовувати для навчань та занять майбутніх пілотів, які навчаються в університеті", – йдеться в повідомленні RARS.

Посол України Боднар поінформував, що гелікоптери вже в Україні та висловив вдячність польським партнерам за надану допомогу.