Польща виділила Україні близько $637 тис. на підтримку протимінної діяльності
Польща виділила Україні 2,5 млн злотих (близько $637 тис.), які спрямують, зокрема, на посилення безпеки в районах України, забруднених наземними мінами
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Кошти, серед іншого, спрямують на збільшення спроможності з розмінування земель із залученням службових собак-саперів. У межах цієї ініціативи 16 спеціально навчених собак під керівництвом восьми кінологинь долучать до обстеження великих територій, забруднених мінами, на Миколаївщині.
Крім того, близько половини фінансування призначено для тестування БПЛА та дистанційного зондування, а також проведення польових операцій у співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій.
У Міністерстві додали, що гроші, виділені Польщею, також сприятимуть зміцненню національного потенціалу у сфері протимінної діяльності та реалізації стратегічних операцій з вивільнення земель у постраждалих регіонах.
"Україна вважається однією з найбільш забруднених мінами країн світу. Цим внеском Польща підтверджує свою непохитну відданість безпеці та прогресу України, а також солідарність з Україною з першого дня повномасштабної війни, розпочатої російським агресором", – заявив тимчасовий повірений у справах посольства Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч.
- Цьогоріч в Україні створили 10 нових батальйонів для очищення звільнених територій від вибухонебезпечних предметів.
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