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В Україні цьогоріч створили 10 нових батальйонів для розмінування деокупованих територій

Юлія Лаврук
3 грудня, 2024 вiвторок
08:24
Війна з Росією міна, розмінування

Цьогоріч в Україні створили 10 нових батальйонів для очищення звільнених територій від вибухонебезпечних предметів

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Про це повідомив начальник управління протимінної діяльності Міністерства оборони полковник Олег Шуварський під час виступу на тематичній панелі, передає Суспільне.

За словами Шуварського, ці підрозділи вже проходять сертифікацію як оператори протимінної діяльності. До того ж їхній технічний потенціал продовжує зростати завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Він також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення підрозділи сил безпеки та оборони очистили понад 500 тис. км² території України та знищили понад 800 тис. вибухонебезпечних предметів. 

Кількість машин механізованого розмінування в Україні збільшилася з двох одиниць на початку року до 52, із яких 42 перебувають у ЗСУ, а 10 – у Державній спеціальній службі транспорту, додав Шуварський.

Наразі парк машин складається переважно з іноземної техніки, таких як Docking, Bažena, GCS і Scan Jack, а також машин українського виробництва від Харківського заводу.

Представник Міноборони підкреслив, що розмінування деокупованих територій залишається складним завданням через зміни тактики армії РФ. За його словами, армія РФ активно використовує нестандартні методи мінування, наприклад, безсистемне розміщення мін, протипіхотні міни з пластиковими корпусами, а також міни з електромагнітними підривачами. 

  • В Україні запровадили нову цивільну професію – демінер, яка дозволяє українцям долучитися до розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами.
Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
Військові новини
деокупація України
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