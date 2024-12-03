В Україні з'явилася нова професія для цивільних - демінер
В Україні запровадили нову цивільну професію - демінер, яка дозволяє українцям долучитися до розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами
Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Суспільне.
Зазначається, що Україна запровадила програму видачі ваучерів на суму 30 тис. грн, які дозволяють пройти навчання у спеціалізованих центрах по всій країні.
"Це важливий крок, адже професія демінер відкриває нові можливості для громадян, особливо для ветеранів, які хочуть працювати у цій сфері", - заявила посадовиця.
За її словами, уряд також забезпечує підтримку ветеранів, які бажають освоїти цю професію та працювати у сфері гуманітарного розмінування. Свириденко наголосила, що навчальні програми вже показують попит серед колишніх військових, а їхня інтеграція в процес гуманітарного розмінування сприятиме відновленню країни.
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