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Для десантників запровадили нову відзнаку "За штурм"

Юлія Лаврук
20 листопада, 2024 середа
11:52
Війна з Росією

У Десантно-штурмових військах впровадили нову відзнаку "За штурм". Нею нагороджуватимуть десантників, які проявили себе під час штурмових дій

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Відзнакою "За штурм" нагороджуватимуть виключно військовослужбовців, які понад 2 рази брали участь у виконанні бойового завдання у складі штурмових груп в умовах ближнього бою щодо захоплення об'єктів противника, при цьому проявляючи особисту мужність, рішучість та професіоналізм.

Ця нагорода є відзнакою командувача ДШВ ЗС України. Вона має овальну форму, периметр якого охоплює класичний вінок з лаврових гілок завширшки в один листок, що символізує перемогу та честь, зазначили в Генштабі.

В центрі відзнаки розташований окопний ніж, який пронизує лінію оборони противника та символізує, що штурмові дії здійснюються в безпосередньому зіткненні з противником. Окопний ніж срібного кольору, який пронизує лінію оборони символізує успішність штурмових дій.

  • Міністр оборони України Рустем Умєров нагородив колишню виховательку Наталію Грабарчук та її посестер, які за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла" збили російську крилату ракету Х-101 під час масованої атаки 17 листопада.
Теги:
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Новини
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
Військові новини
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