Для десантників запровадили нову відзнаку "За штурм"
У Десантно-штурмових військах впровадили нову відзнаку "За штурм". Нею нагороджуватимуть десантників, які проявили себе під час штурмових дій
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Відзнакою "За штурм" нагороджуватимуть виключно військовослужбовців, які понад 2 рази брали участь у виконанні бойового завдання у складі штурмових груп в умовах ближнього бою щодо захоплення об'єктів противника, при цьому проявляючи особисту мужність, рішучість та професіоналізм.
Ця нагорода є відзнакою командувача ДШВ ЗС України. Вона має овальну форму, периметр якого охоплює класичний вінок з лаврових гілок завширшки в один листок, що символізує перемогу та честь, зазначили в Генштабі.
В центрі відзнаки розташований окопний ніж, який пронизує лінію оборони противника та символізує, що штурмові дії здійснюються в безпосередньому зіткненні з противником. Окопний ніж срібного кольору, який пронизує лінію оборони символізує успішність штурмових дій.
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