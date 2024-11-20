Для десантників запровадили нову відзнаку "За штурм"

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Відзнакою "За штурм" нагороджуватимуть виключно військовослужбовців, які понад 2 рази брали участь у виконанні бойового завдання у складі штурмових груп в умовах ближнього бою щодо захоплення об'єктів противника, при цьому проявляючи особисту мужність, рішучість та професіоналізм.

Ця нагорода є відзнакою командувача ДШВ ЗС України. Вона має овальну форму, периметр якого охоплює класичний вінок з лаврових гілок завширшки в один листок, що символізує перемогу та честь, зазначили в Генштабі.

В центрі відзнаки розташований окопний ніж, який пронизує лінію оборони противника та символізує, що штурмові дії здійснюються в безпосередньому зіткненні з противником. Окопний ніж срібного кольору, який пронизує лінію оборони символізує успішність штурмових дій.