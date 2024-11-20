Умєров нагородив ексвиховательку та її посестер, які збили з ПЗРК ракету під час масованої атаки 17 листопада
Міністр оборони України Рустем Умєров нагородив колишню виховательку Наталію Грабарчук та її посестер, які за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла" збили російську крилату ракету Х-101 під час масованої атаки 17 листопада
Про це він заявив у соцмережах.
Міністр розповів, що знімала збиття ракети старша солдатка Ольга Максименко, а її колега Валентина Стеблевець у цей час працювала з планшетом, контролювала повітряну обстановку і передавала ключову інформацію про ціль.
Умєров подякував жінкам за їхню злагоджену роботу та вручив їм заслужені відзнаки Міноборони.
- Нагадаємо, уранці 17 листопада під час масованої ворожої атаки військова Наталія Грабарчук зробила свій перший бойовий пуск і одразу ж знищила крилату ракету з ПЗРК "Ігла".
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