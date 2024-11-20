Умєров нагородив ексвиховательку та її посестер, які збили з ПЗРК ракету під час масованої атаки 17 листопада

Про це він заявив у соцмережах.

Міністр розповів, що знімала збиття ракети старша солдатка Ольга Максименко, а її колега Валентина Стеблевець у цей час працювала з планшетом, контролювала повітряну обстановку і передавала ключову інформацію про ціль.

А влучний пуск із ПЗРК "Ігла" виконала солдат Наталія Грабарчук, яка раніше пройшла два курси підготовки у навчальному центрі в Десні.

"Її професіоналізм і зосередженість довели, що кожна мить підготовки має значення", - наголосив глава Міноборони України.



Умєров подякував жінкам за їхню злагоджену роботу та вручив їм заслужені відзнаки Міноборони.