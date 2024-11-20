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Умєров нагородив ексвиховательку та її посестер, які збили з ПЗРК ракету під час масованої атаки 17 листопада

Світлана Кравченко
20 листопада, 2024 середа
07:28
Війна з Росією

Міністр оборони України Рустем Умєров нагородив колишню виховательку Наталію Грабарчук та її посестер, які за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла" збили російську крилату ракету Х-101 під час масованої атаки 17 листопада

Зміст

Про це він заявив у соцмережах.

Міністр розповів, що знімала збиття ракети старша солдатка Ольга Максименко, а її колега Валентина Стеблевець у цей час працювала з планшетом, контролювала повітряну обстановку і передавала ключову інформацію про ціль.

А влучний пуск із ПЗРК "Ігла" виконала солдат Наталія Грабарчук, яка раніше пройшла два курси підготовки у навчальному центрі в Десні. 
 
"Її професіоналізм і зосередженість довели, що кожна мить підготовки має значення", - наголосив глава Міноборони України.
 

Умєров подякував жінкам за їхню злагоджену роботу та вручив їм заслужені відзнаки Міноборони.

  • Нагадаємо, уранці 17 листопада під час масованої ворожої атаки військова Наталія Грабарчук зробила свій перший бойовий пуск і одразу ж знищила крилату ракету з ПЗРК "Ігла".
Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
Рустем Умєров
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